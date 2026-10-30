¡Estalla otro escándalo! Audios salpican a Taddei y exhiben presuntos negocios millonarios

Nuevos audios y videos publicados por Latinus colocaron nuevamente al Instituto Nacional Electoral (INE) en el centro de la polémica. Las grabaciones contienen señalamientos sobre presuntas redes de corrupción, contratos millonarios y la influencia que habría ejercido Alfredo Hernández Casillas, identificado en el material como un proveedor del organismo.

En los videos también aparecen referencias a funcionarios del instituto y a los hijos de Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, con acusaciones sobre beneficios económicos y propiedades que, hasta ahora, forman parte de los señalamientos difundidos.

Audios apuntan a presunta influencia dentro del INE

En una de las grabaciones se escucha a una persona reclamar por un concurso que, según sus palabras, no habría favorecido sus intereses. En otra, se mencionan nombres de funcionarios y cuestionamientos sobre quiénes integran los equipos de trabajo dentro del instituto.

Uno de los fragmentos más delicados hace referencia a los hijos de Taddei y a supuestas facturas por seis millones de pesos.

El contenido difundido abre nuevos cuestionamientos sobre la asignación de contratos y las relaciones entre proveedores y funcionarios del INE. Sin embargo, los señalamientos contenidos en las grabaciones no constituyen por sí mismos pruebas concluyentes de responsabilidad.