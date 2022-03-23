VIDEO: niño esquiva inflable durante fiesta en Carolina del Norte

Un niño de tan solo cinco años de edad, logró evitar lo que pudo ser un desgarrador accidente luego de esquivó un castillo inflable que salió volando durante fiesta infantil que se efectuaba la localidad de Hickory en Carolina del Norte, EU.

Jennifer Beane, madre del niño, señaló en la red social Facebook, que el incidente "podría haber sido mucho, mucho peor", debido a que la familia celebraba la fiesta de cumpleaños de otro de sus hijos, cuando los fuertes vientos provocaron que se rompiera la correa del castillo inflable que de inmediato salió volando, y que pudo haber lastimado a otro menor.

Strong winds lifted a bounce house off the ground in Hickory, North Carolina, narrowly missing a child.



No children were in the bounce house at the time and no one was injured. https://t.co/GvdEKr2gqd pic.twitter.com/lJYy8swF7d — ABC News (@ABC) March 23, 2022

Niño esquiva castillo inflable que voló hacia él en Carolina del Norte

La cámara de vigilancia de una vivienda de la localidad de Hickory en el oeste de Carolina del Norte, captó los momentos justos en que el niño pudo correr a tiempo para evitar ser golpeado por el inflable. Por fortuna, al momento del incidente, no había pequeñitos al interior de la estructura inflable.

Este incidente ocurrió durante el pasado sábado (19 de marzo de 2022) mientras la familia celebraba una fiesta por el segundo cumpleaños de uno de sus hijos.

Los fuertes vientos hicieron que la correa del castillo inflable se rompiera y como amarga experiencia, Jennifer, madre del niño publicó un mensaje en su cuenta de Facebook, de Meta, en donde señaló: "Por favor, si tiene un castillo inflable, asegúrese de tener cuidado con los fuertes vientos".

Cabe señalar que durante la jornada del pasado 19 de marzo de 2022, las ráfagas de viento oscilaron entre las 25 y 40 millas por hora (40 y 72 kilómetros por hora) en el área de Carolina del Norte.

#22Mar #EEUU @ABC: Cámara de seguridad capturó el momento cuando una casa inflable se elevó del suelo debido a los fuertes vientos en la ciudad de Hickory, Carolina del Norte (Estados Unidos). Los niños que estaban en el lugar no resultaron afectados.pic.twitter.com/lzYxA8RwWE — Reporte Ya (@ReporteYa) March 22, 2022

¿Cómo se miden las ráfagas?

Los anemómetros miden la velocidad instantánea del viento, pero las ráfagas de viento desvirtuan la medida, de manera que la medida más acertada es el valor medio de medidas que se tomen a intervalosde 10 minutos.

Por otro lado, el anemómetro nos permite medir inmediatamente la velocidad pico de una ráfaga de viento como la registrada en Carolina del Norte que provocó que un inflable saliera volando durante una fiesta infantil.