VIDEO: Tornado deja un muerto y casas destruidas en Nueva Orleans

Al menos un muerto, decenas de casas destruidas y líneas eléctricas derribadas dejó el paso de un tornado en Nueva Orleans, Estados Unidos, por lo que equipos de rescate peinaron la zona cubierta por escombros para apoyar a los habitantes.

“Los equipos de SFM y USAR realizan activamente búsquedas secundarias en el área afectada, así como evaluaciones de daños en edificios para ayudar a los líderes locales a obtener una imagen completa de sus necesidades de recuperación”, informaron las autoridades de Nueva Orleans.

Heartbreaking scene from New Orleans Metro. Significant damage reported in Arabi/Lower Ninth Ward. 📸Clint, Chalmette looking towards Arabi. @weatherchannel pic.twitter.com/oZA1sI74hZ — Scot Pilié (@ScotPilie_Wx) March 23, 2022

James Pohlmann, alguacil de St. Bernard, indicó que el tornado dejó un muerto y varias personas heridas en Arabi, por lo que solicitó a la ciudadanía permanecer en su casa y no acercarse a la zona.

De acuerdo con el proveedor de servicios públicos Atmos Energy, alrededor de ocho mil personas se quedaron sin luz debido al tornado que golpeó la ciudad, la cual aún no se recupera por completo de los daños que dejó el huracán “Ida” el año pasado.

En tanto, el gobernador de Louisiana anunció mediante su cuenta de Twitter, que este miércoles viajará a las zonas afectadas por el tornado que golpeó la noche del martes a Nueva Orleans.

Explicó que durante su visita realizará un sobrevuelo y se reunirá con funcionarios locales para revisar los daños en el terreno.

🇺🇸 | URGENTE: Un tornado grande y poderoso ha arrasado la ciudad de Nueva Orleans esta noche. pic.twitter.com/Ic6jOyRhth — Alerta Mundial (@AIertaMundiaI) March 23, 2022

Residente captura embudo de tornado en Nueva Orleans

Un residente de Nueva Orleans captó en un video el momento en que un tornado golpeó Louisiana mientras destruía casas y derribaba líneas eléctricas a su paso.

En el video del usuario de Twitter Brian DeLancey se apreció una nube de embudo negra que se arremolinó sobre las casas, también se pudieron ver algunos destellos azules de relámpagos intermitentes.

I’m seeing the tornado from my house looking towards Arabi / Lower 9. Hopefully people are ok @MargaretOrr pic.twitter.com/4A3xVBRcbT — Brian DeLancey ⚜️ (@briandelancey) March 23, 2022

Otras imágenes compartidas en las redes sociales mostraron algunos daños reportados en las comunidades de Arabi, Gretna y St. Bernard Parish.

El tornado del martes golpeó un día después de que un sistema de 20 tornados en Texas que destruyeron casas e hirieron a varias personas.