¡Se estanca! Inflación de EU se mantiene en 3.7% en septiembre 2023

La inflación de EU se mantuvo durante septiembre 2023, después de registrar una de sus mayores alzas desde hace más de un año, sumando dos incrementos mensuales consecutivos.

Hasta el momento, la inflación de Estados Unidos sigue por arriba del objetivo del 2% de la Reserva Federal (Fed), 18 meses después de que el Banco Central estadounidense comenzara con el aumento de la tasa de interés.

Recordemos que en junio de 2022 la inflación de Estados Unidos se ubicó en 9.1%, una cifra no vista desde hace más de 40 años.

¿Cuánto subió la inflación de EU en septiembre 2023?

De acuerdo con el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, la inflación anual se ubicó en 3.7% durante el mes de septiembre 2023, sin registrar ninguna variación respecto al mes anterior. Por su parte el índice de Precios al Consumidor incrementó un 0.4%.

Los Precio al Consumidor aumentaron debido al alza de los alquileres y la gasolina; sin embargo, la inflación subyacente se está desacelerando, respaldando las expectativas de los mercados de que la Reserva Federal (Fed) no subirá la tasa de interés.

|U.S DEPARTMENT OF LABOR

¿Qué está pasando con la economía de Estados Unidos?

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos continúa buscando ubicar la inflación del país en 2%, por lo que algunos analistas esperan que el Banco Central suba nuevamente la tasa interés del país.

Por otro lado, el mercado laboral de Estados Unidos se encuentra en terreno complicado, pues debido a la fuerte demanda de la economía, los costos de endeudamiento del país podrían seguir siendo elevados por más tiempo.

De acuerdo con especialistas, la huelga del sindicato United Auto Workers (UAW), que va por su cuarta semana, no ha mostrado indicios de tener algún impacto en el mercado laboral de Estados Unidos.

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¿Qué es la inflación y cómo se mide?

La inflación es el aumento generalizado y sostenido del precio de los bienes y servicios existentes en el mercado interno durante un determinado periodo de tiempo.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es una medida frecuente para poder medir la inflación de cualquier país, ya que este es el porcentaje de un año de la variación en un cierto periodo de tiempo.

En Estados Unidos el Departamento de Trabajo, es la entidad encargada de publicar de manera mensual los datos de la inflación en el país, dando un pequeño reporte de cuáles fueron las principales causas del aumento o de la baja.

Con información de Reuters.

