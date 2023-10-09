¡Sigue bajando! Inflación de México se ubica en 4.45% en septiembre 2023

El día de hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que la inflación de México se ubicó en 4.45% durante septiembre 2023 a tasa anual, alcanzando niveles no vistos desde febrero 2021.

Por su parte, el Banco de México (Banxico) alargó su objetivo de ubicar la inflación de México en 3.0% para el segundo trimestre 2023; asegura que el panorama inflacionario del país es complicado.

El año pasado, la inflación de México se ubicó en 8.7%, un nivel no visto desde hace aproximadamente 22 años (diciembre del 2000).

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¿Cuánto bajó la inflación en septiembre 2023?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el mes de septiembre 2023 la inflación anual de México se ubicó en 4.45%, sumando ocho meses consecutivos a la baja.

Por su parte en el octavo mes del año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó una variación de 0.44%, respecto al mismo periodo del año anterior.

Productos que subieron y bajaron de precio durante agosto 2023

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que durante septiembre 2023, los productos y servicios que más bajaron sus precios fueron: Chayote, tomate verde, naranja, aguacate y los servicios profesionales.

Mientras que los productos y servicios que registraron un aumento en sus precios fueron: Limón, zanahoria, jitomate, azúcar y educación primaria.

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¿Por qué bajó la inflación en México?

La inflación es un aumento desordenado de los precios de la mayor parte de bienes y servicios comercializados en los mercados de un país durante un periodo prolongado, de acuerdo con el Banco de México (Banxico).

Banxico explica que existen distintas causas que provocan el aumento o la baja en la inflación, entre estas destacan el exceso de dinero circulado entre la población, es decir, las personas incrementan su gastos al percibir que tienen más recursos.

Por lo que al incrementar estos recursos, se crea una mayor demanda de bienes y servicios, lo que provoca la escasez y un aumento en los precios de los productos y servicios, si la capacidad de producción en un país no puede cubrir está demanda.

En septiembre 2023, la #inflación general anual fue de 4.45%. El Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC varió 0.44% a tasa mensual. Por componente, la inflación anual:



🔹5.76%, Subyacente

🔹0.60%, No Subyacente



📄Consulta el comunicado de prensa: https://t.co/s44GXlF9hZ pic.twitter.com/3XTkbvNg8L — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) October 9, 2023

¿Cuáles son los efectos de la inflación en México?

El aumento o la baja en la inflación se puede originar por ciertos cambios en variables fundamentales de la economía como el aumento de la demanda o el deterioro de la oferta agregada de un país, en este caso México, provocando el incremento o descenso de los precios en los distintos productos y servicios.

Como una forma de frenar el aumento de la inflación, Banco de México (Banxico) mantuvo sin cambios la tasa de interés, ubicándola en 11.25%, por cuarto mes consecutivo, lo que representa un alto en el aumento de la política monetaria desde el 2021.