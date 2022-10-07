Se detuvo la inflación, es muy buena noticia para el pueblo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio según en sus palabras “una muy buena noticia para el pueblo”, ya que según datos del INEGI, la inflación en México se detuvo.

"Ya no hay mayor crecimiento inflacionario. se detuvo la inflación, esa es muy buena noticia para el pueblo, espero que hacia adelante siga la disminución, ya llegó a su techo y va a empezar a bajar, ese es mi pronóstico", expresó durante la conferencia de hoy.

#EnLaMañanera | Después de que el #INEGI reportó que la inflación general en el país se mantuvo en septiembre en 8.70 % empujada por el aumento en precios de jitomate, cebolla y tortilla, el presidente @lopezobrador_ confió en que esta será la cifra más elevada que veamos en 2022 pic.twitter.com/kKgwGAugVL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 7, 2022

Desde que se presentó al convenio antiinflacionario de alimentos, AMLO confía en que se frenen los precios de los alimentos, como consecuencia del conflicto entre Ucrania y Rusia.

En reiteradas ocasiones, AMLO aseguró en la mañanera de hoy que con los subsidios a los combustibles se logró frenar los precios, sin embargo, en cuanto a los alimentos se reportó una carestía, por lo que el convenio con empresarios y distribuidores ayudará.

¿Cuál es la inflación en México en octubre de 2022?

El INEGI dio a conocer el 7 de octubre que en septiembre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un aumento de 0.62% respecto al mes anterior, ubicando la inflación anual de México en 8.70%, su nivel más alto desde diciembre de 2000.

Entre los alimentos que reportaron un aumento en sus precios durante septiembre se encuentran el tomate verde, jitomate, cebolla, servicios escolares (Primaria), tortilla de maíz, electricidad y huevo.

En contraste, los productos que reportaron una disminución de precios fueron el aguacate, servicios profesionales, naranja, servicios de telefonía móvil, gas doméstico LP, manzana y el cine.

¿Qué es la inflación y cómo se mide? La inflación es el fenómeno que ocurre en la economía del país cuando aumentan de forma desordenada los precios de bienes y servicios por un periodo prolongado.

Aunque existen varios factores para desencadenar la inflación, el principal es cuando existe un exceso de dinero circulando en las manos del pueblo, que al sentirse con más recursos, incrementa sus gastos generando una mayor demanda de bienes y servicios en la economía cuando la capacidad productiva del país no está en posibilidades de cubrirla, causando escasez y por ende, aumentos en los precios.