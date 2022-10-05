¿En qué consiste el convenio antiinflacionario de alimentos de AMLO?

Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, dio a conocer en la mañanera de AMLO en qué consiste el convenio antiinflacionario de alimentos.

Dio a conocer el listado de empresarios que participarán en este convenio antiinflacionario de alimentos.

Explicó que se prevé que reduzca en un 8% el precio de la canasta básica de los 24 productos para pasar de mil 129 pesos a mil 39 pesos.

Se espera que este acuerdo entre en vigor tras su publicación en el DOF y hasta el 28 de febrero de 2023.

AMLO confió en que este convenio antiinflacionario de alimentos ayude a tratar la inflación causado por el conflicto entre Ucrania- Rusia.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reconoció a empresarios que acordaron con el gobierno federal evitar nuevos incrementos al precio de sus alimentos pese a #inflación pic.twitter.com/OZvgnL2Qhs — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 3, 2022

¿Cómo reducirá el gobierno de AMLO la inflación en alimentos?

1. Suspensión de trámites y permisos, incluso normas sanitarias

El convenio antiinflacionario de alimentos consiste en que el gobienro da a las empresas que los suscriben una licencia universal de importación y distribucion de alimentos e insumos, para envases, por lo que las exime de todo trámite de permiso, incluso de sanidad que realizan Senasica y Cofepris), además de impuesto gal de importacion.

Sin embargo, las empresas deberán comprometerse a que sus mercancías cuenten con normas

sanitarias y de inocuidad, además de la calidad.

2. Suspensión de aranceles para productos importados

El titular de Hacienda detalló que el gobierno suspenderá aranceles o barreras de comercio que permita la importación de alimentos.

En respuesta, empresarios deberán llevar a cabo la verificación para que alimentos e insumos sean de calidad y estén libres de contingencias sanitarias y de cualquier otro índole.

3. Congelarán costos de autopistas concesionadas

Además del convenio antiinflacionario de alimentos, el gobierno se compromete a mantener durante la duración del mismo los precios de comcubstibles y electricidad, además se congelarán los costos de las autopistas concesionadas.

4. El gobierno atenderá los casos de producost alimentos de soluciones articupares para sobreponerse a la competencia desleal, restricciones del comercio o que afecte l aoferta de alimentos.

5. Las empresas también se comprometen a no subir precios de tortilla.

Será la Profeco la que supervise que se lleve a cabo este convenio antiinflacionario de alimentos. Además, se revisará este acuerdo en reuniones con las empresas y se emitirán los instrumentos necesarios tras la entrada en vigor.

#EnLaMañanera | El Secretario de Hacienda, @R_Ramirez_O aseguró que empresas que fabrican harina para tortilla de maíz no aumentarán sus costos y tendrán ligera reducción pic.twitter.com/I1AJu9KoHU — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 3, 2022

¿Quiénes participan en el convenio antiinflacionario de alimentos?

El Secretario de Hacienda dio a conocer los empresarios que participan en el convenio antiinflacionario de alimentos y AMLO aseguró que cualquier empresa se puede unir al acuerdo, ya que está abierto.