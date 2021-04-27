Influencer podría ser deportada por pintarse cubrebocas y hacer broma

En un video que compartió la influencer Leia Se, se puede observar que durante su visita a Bali, decidió entrar a una tienda, pero en lugar de usar un cubrebocas normal, se pintó uno en el rostro con maquillaje.

La grabación, en la que aparece junto a otro influencer, Josh Paler Lin, se observa que ambos jóvenes recorren un supermercado y luego de seleccionar varios productos, llegan al área de cajas donde una empleada le pregunta a Leia si lo que usa es un cubrebocas.

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Luego de pagar por los productos, salieron rápidamente de la tienda sin que nadie les dijera nada; sin embargo, el video llegó hasta el departamento de inmigración de Indonesia, que confiscó los pasaportes a los dos jóvenes, quienes podrían ser sancionados “severamente”.

“No solo están violando las normas, sino provocando deliberadamente en público, por lo que es apropiado sancionarlos severamente, no solo con multa, sino con la deportación”, declaró Dewa Nyoman, jefe de Policía del Servicio Civil de Bali, citado por medios internacionales.

Por su parte, un portavoz del departamento de inmigración aseguró que mientras los ciudadanos de Indonesia luchan “desesperadamente” por salir de la pandemia de Covid-19, “estos dos humanos no tienen empatía”.

La broma de los influencers no resultó como esperaban

Después de que el video de los influencers se hiciera viral y las autoridades indonesias tomaran cartas en el asunto, los jóvenes publicaron otra grabación para pedir disculpas, en la cual estuvieron acompañados por un equipo legal.

“No me di cuenta de que lo que hice podría generar muchas preocupaciones. Una vez más, queremos disculparnos por lo que hicimos y prometemos no volver a hacerlo”, dijo Josh, un ciudadano taiwanés.

Mientras que Leia, una joven de Rusia, pidió a los internautas usar cubrebocas, por salud y “para ayudar a Bali a recuperar su turismo”.

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