VIDEO: Influencer cae desde grúa de 48 metros y muere en China

Una influencer cayó desde una grúa de 48 metros y murió mientras realizaba una transmisión en vivo en la ciudad de Quzhou, en la provincia de Zhejiang, China.

Una parte del video, que muestra el momento en el que la influencer Xiao Qiumei, de 23 años, muere, fue retomado y difundido por un diario británico. En las imágenes se observa cuando la joven cae desde lo alto de la grúa.

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La influencer, originaria de China, trabajaba como operadora de grúa y tenía más de 100 mil seguidores en la plataforma Douyin, la versión china de TikTok. En esa red social comenzó una transmisión en vivo en la que se estaba grabando a sí misma en la cabina del vehículo cuando resbaló.

Xiao Qiumei, de 23 años, se volvió de las influencers más populares de China, la mujer compartía constantemente con sus más de 100 mil seguidores su actividades diarias.



Mientras grababa un video para sus redes sociales sufrió un aparatoso accidente que le arrebató la vida. pic.twitter.com/YiliV6h8dc — Chufletero 502 (@Chufl3t3r0) July 25, 2021

El accidente de la influencer Xiao Qiumei ocurrió la tarde del pasado 20 de julio cuando la mayoría de sus compañeros de trabajo habían salido hacia sus casas, de acuerdo con medios de comunicación internacionales.

El diario británico que retomó el video agregó que la muerte de la influencer fue confirmada por su familia. Asimismo informó que la joven de 23 años tenía dos hijos pequeños y constantemente publicaba contenido en las redes sociales sobre su vida personal y su trabajo en la grúa.

Testigos vieron la caída de la influencer en China

El diario dio a conocer que algunos testigos vieron a la influencer mientras caía al suelo luego de resbalarse de la grúa. Incluso destacaron que tenía su teléfono celular en la mano al momento del accidente.

El video que circula en las redes sociales muestra algunas imágenes de la influencer de China al interior de la cabina de la grúa, así como algunas tomas borrosas de partes de la estructura metálica por la que cayó.

Medios reportaron que tras la caída, al lugar llegaron servicios de emergencia, pero solo confirmaron la muerte de la influencer, quien quedó tendida en el suelo.