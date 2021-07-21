VIDEO: Joven muere tras practicar ‘puenting’ en Colombia

En redes sociales circula un video que muestra el momento en el que una joven murió tras practicar ‘puenting’ y lanzarse al vacío desde un viaducto entre los municipios de Amagá y Fredonia, al suroeste del departamento de Antioquia, Colombia.

De acuerdo con medios de comunicación locales, la joven fue identificada como Yecenia “N”, quien era estudiante de la Universidad de Medellín, en Colombia y se arrojó al vacío, luego de creer que tenía puesto el equipo de seguridad, como el arnés y cuerda, necesarios para la práctica del puenting.

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Los reportes indicaron que la joven sufrió una confusión, la cual influyó para que se lanzara, ya que, según testigos, la mujer escuchó un silbatazo, por lo que interpretó que su entrenador le había dado la señal para que se aventara desde lo alto del lugar donde practicaba puenting en Colombia.

Atendimos llamado de emergencia por una persona que cayó del puente del Viaducto, en circunstancias que son motivo de investigación”, dijo el cuerpo de Bomberos local.

El silbatazo marcaba la señal para el novio de la joven, quien sí tenía colocado el equipo de seguridad. Sin embargo, al escuchar el sonido, la estudiante se lanzó desde el puente y perdió la vida.

COLOMBIA: Murió cuando en el Jumping en Amagá. Entendió mal al instructor y saltó. El arnés no había sido asegurado, cuando el guía le gritó o otra joven "salta ahora", la chica pensó que la orden era para ella y se lanzó al vacío desde el puente en Amaga. pic.twitter.com/QHWCohTUO5 — Noticias Policíacas / Raúl Gutiérrez (@NoticiaNR) July 20, 2021

Atienden psicológicamente al novio de la joven accidentada en Colombia

A través de un comunicado, el cuerpo de Bomberos informó que el novio de la joven que se lanzó tras practicar puenting en Colombia, recibió atención psicológica debido al incidente.

“Con ayuda de profesionales que se encontraban en el lugar realizamos los primeros auxilios psicológicos a su pareja”, explicaron las autoridades de Colombia a través de un mensaje en las redes sociales.

De acuerdo con sitios especializados en deportes extremos, el puenting es una práctica en el que las personas se lanzan al vacío desde una plataforma, mientras están asegurados con equipo de protección como arnés y cuerdas atados a los tobillos.

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