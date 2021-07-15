Influencer muere luego de tomarse selfie en la orilla de una cascada

Sofia Cheung es una influencer que el fin de semana se encontraba en el parque Ha Pak Lai de Hong Kong, pero murió mientras intentaba tomarse una selfie en la orilla de una cascada.

La joven y sus tres amigos estaban cerca del arroyo Tsing Dai, en Tuen Mun, tomando algunas fotografías, luego se acercaron a la cascada, donde Cheung presuntamente perdió el equilibrio y cayó desde una altura de cuatro metros.

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Los hechos ocurrieron el sábado pasado, alrededor de las 5:00 de la tarde, hasta el lugar del accidente llegaron los servicios de emergencia y trasladaron a la influencer a un hospital, donde fue declarada muerta.

Según medios internacionales, la joven habría intentado tomar una selfie, para tener un recuerdo de la visita a la cascada, mismo que después compartiría en sus redes sociales.

Los usuarios en redes reaccionaron a este trágico accidente, en Twitter un joven compartió un video como forma de homenaje a Cheung, quien perdió la vida mientras disfrutaba de un paseo alrededor de la cascada.

Muere Sofia Cheung, influencer, al caer desde lo alto de una cascada mientras intentaba tomarse una selfie, los hechos ocurrieron en el parque Ha Pak Lai de Hong Kong.

Muere Sofia Cheung 'influencer' al caer desde lo alto de una cascada mientras intentaba tomarse una selfie, los hechos ocurrieron en el parque Ha Pak Lai de Hong Kong. pic.twitter.com/OzRHWAUvQK — Moises Lopez (@chapoisat) July 15, 2021

La influencer compartía su vida de aventura en redes sociales

Cheung tenía 32 años y en su cuenta de Instagram compartía imágenes de sus viajes, aparecía en la cima de una montaña, posando a la orilla del mar y sentada en la orilla de una gran roca.

En la última fotografía que compartió se podía ver en una playa de Hong Kong, donde según la imagen, practicó surf. “Se acercan mejores días. Se llaman sábado y domingo”, escribió la influencer en su publicación.

De acuerdo con la información que la joven compartía en sus redes sociales, practicaba senderismo y kayak, actividades que la llevaron a tomar fotografías que a primera vista parecían muy arriesgadas.

En las últimas fotografías que la influencer publicó en su cuenta de Instagram, que suma más de 20 mil seguidores, los internautas han dejado mensajes de condolencia en los que piden que Cheung descanse en paz.

Según medios internacionales, entre octubre de 2011 y noviembre de 2017, al menos 259 personas murieron mientras intentaban tomar una selfie, en diferentes lugares del mundo, aunque la tendencia podría ir en aumento.

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