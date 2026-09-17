Detienen a la influencer “La Barbie de la Alianza” con armas y drogas en Monterrey

Una influencer conocida como “Fanny la Reylop” o “La Barbie de la Alianza”, identificada como Stephanie de 31 años, fue detenida en un operativo de Fuerza Civil al norte de Monterrey, Nuevo León. Junto a ella fueron capturados Javier, de 38 años, considerado objetivo prioritario y generador de violencia, y Melanie, de 18 años, todos señalados como integrantes de un grupo delictivo. La detención ocurrió en la colonia San Bernabé, cuando la División de Investigación e Inteligencia interceptó el vehículo en que viajaban. Al ser revisados, se les encontraron siete cargadores de arma larga abastecidos, más de 130 envoltorios de marihuana y cocaína, además de teléfonos celulares. Los tres fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Horas antes de su arresto, Stephanie —quien también era conocida por realizar préstamos de dinero— publicó en redes sociales la frase: “el que esté libre de pecado que tire la primera piedra”.