De Instagram a prisión: influencers peruanas detenidas con droga rumbo a Indonesia

El sueño de un viaje al paradisíaco Bali, en Indonesia, terminó en prisión preventiva para dos influencers peruanas, quienes fueron detenidas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con droga oculta en su equipaje y que pretendían llevar al país asiático, uno de los más estrictos del mundo en materia de narcotráfico.

El caso de las generadoras de contenido ha generado una enorme conmoción en Perú y en las redes sociales, donde ambas jóvenes contaban con miles de seguidores. De acuerdo con información confirmada por la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (Dirandro), las detenidas formaban parte de una estructura criminal que utilizaba a modelos e influencers como fachada para el tráfico internacional de estupefacientes.

Influencers peruanas detenidas: ¿qué ocurrió durante el viaje a Indonesia?

Jimena Uriarte y Alexandra Salvatierra, jóvenes de 22 años pretendían viajar desde la ciudad de Lima con destino final en Bali, uno de los principales sitios turísticos de Asia. Sin embargo, durante un control de rutina en el aeropuerto, los agentes antidrogas detectaron sustancias ilícitas ocultas en su equipaje, lo que derivó en su detención inmediata.

¿Por qué el caso de las influencers detenidas preocupa a las autoridades peruanas?

La Dirandro confirmó que este arresto permitió desmantelar una red de narcotráfico que reclutaba a jóvenes con alta exposición en redes sociales, aprovechando su perfil “turístico” para evadir sospechas en los aeropuertos internacionales.

Conforme a expertos en seguridad, este tipo de organizaciones criminales ofrecen viajes, pagos en efectivo y supuestos contratos de modelaje, pero ocultan el verdadero objetivo: el traslado de droga a países con altos precios del mercado ilegal, como Indonesia.

Influencers y narcotráfico: una alerta global

El caso de estas influencers detenidas por tráfico de drogas reabre el debate acerca de los riesgos detrás de viajes “patrocinados”, además de la vulnerabilidad de jóvenes frente a redes criminales que se aprovechan de la ambición, la fama digital y la falta de información legal.

¿hasta qué punto las redes sociales pueden convertirse en una puerta de entrada a delitos internacionales? La historia de estas influencers peruanas deja una advertencia clara para miles de jóvenes que sueñan con viajar y triunfar en internet.