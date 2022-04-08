Influencers rusas cortan sus bolsas Chanel tras veto de la marca

Varios influencers rusos protestaron contra el veto de una de las marcas francesas más prestigiosas, por lo que decidieron cortar sus bolsas chanel.

La modelo e influencer rusa, Victoria Bonya, compartió un video donde cortó en dos una bolsa Chanel negra como protesta luego de que la marca prohibiera vender sus productos a cualquier ciudadano ruso.

En el video se muestra a la influencer con unas tijeras industriales y acto seguido cortó la bolsa en dos dejándola inservible.

“Si Chanel no respeta a sus clientes ¿por qué tenemos que respetar a Chael?”, dijo la modelo rusa durante el video.

No obstante, la influencer rusa solo fue la primera en hacerlo, pues posteriormente otros influencers se sumaron a la protestas y también se grabaron mientras cortaban sus bolsas de la marca de lujo francesa.

La actriz y conductora Marina Ermoshkina también se quejó por la decisión de la marca y decidió cortar su bolsa Chanel con unas tijeras de jardín, mientras aseguró que lo que hace la firma francesa es un acto de “rusofobia”.

“Estoy en contra de la rusofobia. Estoy en contra de una marca que apoya la rusofobia”, escribió la influencer rusa.

Después indicó que Chanel solo es un accesorio que "decidió humillar a las personas, mis compatriotas. Decidieron discriminar a las personas por su nacionalidad, lo que no toleraré”.

La DJ Katya Guseva fue otra de las influencers rusas que mostró su inconformidad y cortó su bolsa Chanel con unas tijeras, y aseguró que aunque siempre quiso comprar una bolsa de la marca, prefiere ser solidaria con sus compatriotas.

“Después de enterarme de la política de la marca hacia los rusos, decidí eliminar estas bolsas de mi vida diaria hasta que la situación cambie… Estoy en contra de la rusofobia”.

La marca prohíbe vender bolsas Chanel a rusos

La prestigiosa firma francesa prohibió que sus artículos como ropa, perfume y bolsas Chanel se vendieran a ciudadanos rusos tras la operación militar en Ucrania, decisión que causó indignación.

La medida de Chanel afecta a las personas que viven en Rusia y a quienes viajan al extranjero, ya que tienen que comprobar que sus compras de bolsas Chanel u otros productos no serán llevados a Moscú.

Sin embargo, los residentes rusos que viven en otros países sí pueden comprar cualquier producto de la marca francesa.

