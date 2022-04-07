Rusia responderá sin falta a sanciones de EU a hijas de Putin

El Kremlin afirmó que las sanciones impuestas por Estados Unidos a las hijas del presidente de Rusia, Vladimir Putin, "no se entienden y no se explican" y amagó con responder sin falta y de manera oportuna.

"El camino adoptado de restricciones contra miembros de las familias habla por sí solo. A duras penas eso merezca una valoración. Es difícil de entender y de explicar", dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

En la conferencia de prensa, el portavoz ruso dijo que la respuesta llegará sin falta y lo “hará de la manera que lo considere oportuna”.

Ucrania exige a Occidente endurecer las sanciones a Rusia

Las declaraciones del portavoz del gobierno ruso se dan en medio del llamado de Ucrania a aprobar sanciones financieras lo suficientemente paralizantes como para obligar a Rusia a poner fin a la operación militar inciada hace más de un mes.

El mundo democrático debe dejar de comprar petróleo ruso y aislar a los bancos rusos del sistema financiero internacional, dijo el presidente Volodimir Zelensky, y agregó que las preocupaciones económicas no deben estar por encima del castigo por los asesinatos de civiles que Occidente condena como crímenes de guerra.

"De una vez por todas, podemos enseñarle a Rusia y a cualquier otro agresor potencial que aquellos que eligen la guerra siempre pierden", dijo Zelensky en un discurso ante el parlamento griego. "Quienes chantajean a Europa con la crisis económica y energética siempre pierden".

El miércoles, Washington anunció nuevas medidas que incluyen sanciones contra las dos hijas de Putin; sin embargo, la Unión Europea no logró aprobar una nueva ronda de medidas, incluida la prohibición del carbón ruso.

¿Qué se sabe de las hijas del presidente Putin?

Katerina Vladimirovna Tikhonova y Maria Vladimirovna Vorontsova, son sancionadas "por ser hijas adultas de Putin, una persona cuyas propiedades e intereses están bloqueados", indicó la Casa Blanca en un comunicado.

Tikhonova es "una ejecutiva tecnológica cuyo trabajo apoya al gobierno ruso y a la industria de defensa", mientras que Vorontsova, "dirige programas financiados por el Estado que han recibido miles de millones de dólares del Kremlin para la investigación genética y son supervisados personalmente por Putin".

