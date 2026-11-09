La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que investiga presuntas irregularidades en la asignación de contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) y de organismos electorales locales, proceso que realiza por primera vez en la historia con la ayuda de informantes.

¿Cómo funciona el programa de informantes de la ASF en el caso INE?

El órgano de fiscalización detalló que los colaboradores han proporcionado información sobre una presunta red integrada por exservidores y servidores públicos, así como por empresas.

De acuerdo con la ASF, la colaboración se realiza mediante el Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones. Este esquema permite que quienes aporten información y elementos relevantes busquen una reducción de las sanciones que pudieran corresponderles, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Pruebas y documentos entregados a la ASF sobre irregularidades electorales

En un comunicado publicado en sus redes sociales, la ASF explicó que, a través de la figura de “informante”, recibió documentos, testimonios, videos, fotografías, información financiera, domicilios, mensajes de WhatsApp, así como nombres y alias de personas presuntamente involucradas en estas asignaciones de contratos.

La dependencia señaló que esta colaboración le permitió obtener indicios sobre la forma en que habrían operado las irregularidades en las contrataciones públicas de organismos electorales durante varios años. La información recibida también incluye datos relacionados con empresas y beneficiarios finales.

La #ASF informa: Caso Grupos empresariales relacionados a organismos electorales.



Por primera vez la #ASF se encuentra colaborando con informantes que, a través de la aportación de documentación y diversos elementos, buscan ser beneficiados con la reducción de sanciones. pic.twitter.com/jaOidPXEFb — Auditoría Superior (@ASF_Mexico) November 9, 2026

Empresas y exservidores públicos en la mira de la Auditoría Superior

La ASF precisó que los indicios recabados apuntan a que beneficiarios finales de diversas empresas habrían intervenido en la selección de proveedores y en la definición de requisitos técnicos, con la finalidad de favorecer sus propios intereses.

¿Qué sanciones y responsabilidades busca determinar la ASF?

El órgano fiscalizador afirmó que las investigaciones continuarán hasta fincar responsabilidades. La ASF indicó que seguirá utilizando la información y los elementos proporcionados por los informantes para identificar a más personas involucradas, rastrear el destino de los recursos y determinar las responsabilidades correspondientes.

La Auditoría no brindó nombres de las personas, empresas ni organismos específicos vinculados con las indagatorias. Tampoco detalló cuántas personas participan en el programa ni qué beneficios podrían recibir quienes colaboran en este caso.