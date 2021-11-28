Inglaterra convoca a reunión de emergencia del G7 por omicron
Luego de que Inglaterra convocara a una reunión de emergencia del G7, se dio a conocer que han detectado tres contagios de la variante omicron.
El gobierno de Inglaterra ha convocado a una reunión de emergencia de ministros de salud del grupo de las siete economías más desarrolladas del mundo (G7), para discutir los desarrollos sobre omicron, la nueva variante del Covid-19.
Esta reunión urgente se llevará a cabo de forma virtual este lunes 29 de noviembre, a petición de Boris Johnson, el primer ministro de Inglaterra.
"Bajo la presidencia británica se ha convocado una reunión de emergencia de ministros de Sanidad del G7 el lunes 29 de noviembre para tratar la evolución de la omicron", señaló en un comunicado la cartera de Sanidad y Atención Social, liderada por Sajid Javid.
La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud, descubrió la nueva variante omicron de Covid-19 y fue apodada la “variante de preocupación”, causando gran impacto en todo el mundo, ya que ésta podría resistir las vacunas y alargar la pandemia de coronavirus de casi dos años.
Por esta razón, muchos países suspendieron los vuelos con África, donde se identificó la nueva variante omicron de coronavirus.
One further travel-related case of the Omicron variant has been confirmed in the UK, bringing the total to 3.https://t.co/254m2rwJN5— UK Health Security Agency (@UKHSA) November 28, 2021
The individual is no longer in the UK but UKHSA is carrying out targeted testing at locations where they visited. pic.twitter.com/1YZXD2nkJ7
Inglaterra confirma tres contagios de omicron
El gobierno de Inglaterra informó que este domingo se han detectado tres contagios de la nueva variante de coronavirus omicron.
Estos contagios registrados están conectados con los viajes desde el sur de África, por lo que están investigando otros posibles contactos.
El sábado 27 de noviembre, el gobierno de Inglaterra había anunciado nuevas medidas para tratar de frenar la propagación de la nueva variante omicron del Covid-19.
Las reglas se endurecieron para las personas que llegaban a Gran Bretaña, por lo que es obligatorio el uso de cubrebocas en establecimientos y transporte público, siendo las primeras medidas que tomaron para frenar los contagios de omicron.
Sin embargo, por los nuevos infectados, el gobienro de Inglaterra, volvió a anunciar nuevas medidas para combatir su propagación, por lo que las personas deberán acelerar su dosis de vacunación contra el coronavirus, tienen que realizarse una prueba PCR al regresar del extranjero y eso incluye a los ya vacunados.
Tan solo este fin de semana, ya hay muchos países que han confirmado varios contagiados por esta nueva variante de omicron del Covid-19.