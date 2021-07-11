Italia derrota a Inglaterra y se proclama campeón de la Eurocopa 2020

La selección de futbol de Italia derrotó a su similar de Inglaterra en la gran final de la Eurocopa 2020 en la serie de penales, con lo que se proclamó campeón de esta edición que fue pospuesta el año pasado por la pandemia de Covid-19.

Italia venció a Inglaterra en la tanda de penales con un marcador de 3 goles contra 2, luego de que en el tiempo regular empataron a un gol. El primero fue obra del defensor Luke Shaw al minuto 2 del partido que fue celebrado en el Estadio de Wembley, en Londres. El empate llegó al minuto 67 por parte del central Leonardo Bonucci, con lo que el encuentro se extendió al tiempo extra.

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Con esa anotación, el defensor de Italia, Leonardo Bonucci, se convirtió en el jugador de mayor edad en anotar un gol en una final de Eurocopa. Lo consiguió a los 34 años y 71 días.

Con este resultado, Italia su segundo trofeo en la historia, ya que solo habían conseguido el de la edición de 1968, cuando fueron anfitriones y derrotaron a Yugoslavia por marcador de 2 a 0. Por su parte, Inglaterra buscaba su primer título de Eurocopa.

Inglaterra e Italia sufrieron en semifinales

Ambas selecciones que este domingo protagonizaron la gran final de la Eurocopa 2020, Inglaterra e Italia, sufrieron para avanzar a la fase final durante las semifinales de esta edición.

Por su parte, Italia eliminó a España en serie de penales con un marcador de 4 a 2, luego de que en el tiempo regular empataron a 1 tanto.

Al respecto, Inglaterra eliminó a Dinamarca por marcador de 2 goles contra 1 en tiempo extra, luego de un polémico penal que ejecutó Harry Kane al minuto 104.

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