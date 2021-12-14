Inglaterra elimina 11 países de la lista roja de viajes por Covid-19

Inglaterra anunció que a partir del miércoles 15 de diciembre eliminará a los 11 países de su lista roja de viajes por el Covid-19, ya que actualmente hay transmisión comunitaria de Omicron en el país, informó Sajid Javid, secretario de Sanidad.

Sin embargo, el ministro de Sanidad también indicó que se mantendrá la medida obligatoria de realizarse pruebas Covid-19 antes y después de viajar a Inglaterra.

“Ahora que hay transmisión comunitaria de Omicron en el Reino Unido y que Omicron se extendió tanto por el mundo, la lista roja de viajes es menos eficaz para frenar la incursión de Omicron desde el extranjero. Eliminaremos a los 11 países de la lista roja de viajes a partir de la 4 de la mañana de mañana”, indicó el secretario.

¿Qué países saldrán de la lista roja de Inglaterra?

Inglaterra puso en la lista roja de viajes a 11 países de África luego de que ahí se dio a conocer el primer caso de la nueva variante de Covid-19, Omicron.

Con dicha medida, Inglaterra vetó la entrada a viajeros provenientes de esos países que no fueran residentes del país y les obligó a mantener una cuarentena de diez días en un hotel cercano al aeropuerto.

From today, all 12-15 year olds who have had both doses of the vaccine can apply for an #NHSCovidPass letter for international travel.



This will give parents confidence in booking holidays in the future thanks to our fantastic vaccination programme ✈️ https://t.co/IzPzigRIC4 — Sajid Javid (@sajidjavid) December 13, 2021

Los 11 países africanos que saldrán de la lista roja de viajes de Inglaterra son: Angola, Botswana, Esuantini, Lesoto, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Sudáfrica, Zambia y Zimbabue.

No obstante, Inglaterra aún pedirá a todos los viajeros que se realicen una prueba anticovid, con un máximo de 48 horas antes de salir o entrar al país.

Las medidas para viajeros impuestas por Inglaterra causaron molestia en algunas personas, quienes se quejaron por la cantidad de dinero que tienen que gastar para pasar la cuarentena en un hotel cercano al aeropuerto autorizado por el gobierno.

Además, la falta de habitaciones en dichos lugares dejó a varias personas en el extranjero esperando que se desocupen lugares para que puedan entrar al país y quedarse los 10 días de cuarentena obligatoria en el hotel.

