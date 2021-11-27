Inglaterra confirma dos casos de Omicron, nueva variante de Covid-19

En dos ciudades de Inglaterra se detectó la presencia de Omicron, la nueva variante de Covid-19 descubierta en Sudáfrica, confirmó Sajid Javid, secretario de Salud de Reino Unido.

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario explicó que los dos casos están vinculados y existe una conexión con viajes al sur de África que realizaron los pacientes contagiados. “Estas personas se aíslan a sí mismas con sus hogares mientras se realizan más pruebas y rastreo de contactos”, agregó.

Javid indicó que como medida de precaución se implementaron “pruebas específicas adicionales”, en las áreas donde se detectó la presencia de Omicron: Nottingham y Chelmsford, dos ciudades de Inglaterra.

As a precaution we are rolling out additional targeted testing in the affected areas - Nottingham and Chelmsford - and sequencing all positive cases.



This is a fast-moving situation and we are taking decisive steps to protect public health. — Sajid Javid (@sajidjavid) November 27, 2021

Mencionó que la situación en su país “avanza rápidamente”, por lo que se tomaron medidas decisivas para proteger la salud pública y evitar que aumente el número de contagios.

Además de confirmar la presencia de Omicron en Inglaterra, dio a conocer que se añadieron cuatro países a la lista roja de viajes, estos son Malawi, Mozambique, Zambia y Angola, todos del continente africano.

Si ha regresado de allí en los últimos 10 días debe aislarse y hacerse las pruebas de PCR. Y si es elegible para su vacuna de refuerzo, ahora es el momento de hacerlo.

El primer país que confirmó un caso de Omicron fue Bélgica, las autoridades sanitarias informaron que la paciente es una mujer que viajó a Egipto con escala en Turquía.

Omicron, una variante de Covid-19 que preocupa a la OMS

La nueva variante de Covid-19, identificada como B.1.1.529, se detectó por primera vez en Sudáfrica, donde un 90 por ciento de los nuevos contagios en la región podrían ser con la nueva cepa, explicó Joe Phaahla, Ministro de Sanidad del país.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó a Omicron como una variante “preocupante”, debido a la gran cantidad de mutaciones que presenta.

The Technical Advisory Group on SARS-CoV-2 Virus Evolution met today to review what is known about the #COVID19 variant B.1.1.529.

They advised WHO that it should be designated a Variant of Concern.

WHO has named it Omicron, in line with naming protocols https://t.co/bSbVas9yds pic.twitter.com/Gev1zIt1Ek — World Health Organization (WHO) (@WHO) November 26, 2021

“Omicron muestra mutaciones múltiples, algunas de las cuales sugieren un mayor riesgo de reinfección que otras variantes que también son de preocupación”, detalló el Grupo Técnico Asesor sobre la Evolución del Virus del SARS-CoV-2 de la OMS.

El organismo alertó que el número de contagios con la nueva variante de Covid-19 va en aumento en casi todas las provincias de Sudáfrica, donde el índice de vacunación es bajo, lo que podría ser un factor para que tenga un mayor crecimiento.

