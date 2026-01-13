¡Lo confundieron con un criminal! Arturo lleva meses en la cárcel por llamarse igual que un secuestrador en Veracruz

¡Un caso más de injusticia en México! Desde hace más de cuatro meses, Arturo Soto Medina, un electricista de 47 años de edad, se mantiene en prisión tras presuntamente llamarse igual que un delincuente, quien fue acusado de secuestro agravado por la Unidad Especializada en Combate al Secreto y la Extorsión de Veracruz (UECS).

Actualmente, Arturo permanece recluido en el penalito del Puerto de Veracruz , alejado de su familia y pagando un delito que, según sus seres queridos, nunca cometió.

“Estamos ante una grave injusticia porque estamos en el caso de homonimia, donde Arturo Soto, el electricista del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz es confundido con otro Arturo Soto Medica que existe”, asegura Victoria Eugenia Morales, abogada del acusado.

Hay pruebas de su inocencia: Arturo trabajaba en Minatitlán cuando ocurrió el crimen

El delito por el que Arturo es acusado, ocurrió la mañana del 22 de febrero del 2022, cuando ocurrió el secuestro en Los Pichones en Medellín de Bravo; sin embargo, él se encontraba a más de 300 kilómetros del lugar, trabajando en el alumbrado de una escuela de Copoacán, en Minatitlán, incluso hay fotografías y registros oficiales que lo confirman.

Además, su familia asegura que Arturo ni siquiera sabía de la existencia de ese lugar antes del caso.

“No duele profundamente el hecho de que a mi esposo lo estén involucrando en un delito de secuestro, puesto que él todo el tiempo ha trabajado en el Ayuntamiento de Minatitlán, tiene 20 años laborando”, contó Brenda Lizbeth, esposa de Arturo, para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.

Bajo la coordinación de Rodolfo Astudillo Medina, la Unidad Especializada en Combate al Secreto (UECS) ha faltado a cuatro audiencias, retrasando la presentación de pruebas en el proceso penal 495/2022 que demostrarían la inocencia de Arturo.

Familiares de Arturo piden la intervención de Rocío Nahle

Familiares de Arturo Soto, realizaron un llamado a Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, para que no permita que otra persona inocente pague por un crimen que no cometió.

Además, piden que Veracruz no siga acumulando historias de injustica por errores de las autoridades.

“Suplico que estas personas se toquen el corazón y asistan, que investiguen si cometieron un error (...) Yo no soy nadie para juzgar, yo lo único que les pido es que le devuelvan la libertad a un inocente”, dijo Brenda Lizbeth, esposa de Arturo.