Capturan en Zapopan a “El Uber”, presunto cabecilla del CJNG en Guadalajara

En un operativo estratégico realizado en Zapopan, Jalisco, fuerzas federales lograron la detención de José Gabriel "N", mejor conocido por el alias de “Uber”. Las autoridades lo identifican como el presunto líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con una fuerte presencia operativa en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

¿Quién es José Gabriel “N”, alias “El Uber”?

De acuerdo con las investigaciones oficiales, "El Uber" encabezaba una estructura delictiva dedicada a una amplia gama de actividades ilícitas que han impactado la seguridad en el estado. Entre los delitos que se le atribuyen figuran el narcotráfico, la extorsión a comerciantes, el secuestro, el homicidio y el tráfico de armas de fuego. Su área de control se concentraba principalmente en los municipios que integran la metrópoli tapatía, donde ejercía funciones de mando para la organización delictiva.

Durante la intervención de las fuerzas federales, José Gabriel "N" no se encontraba solo. Las autoridades confirmaron también la captura de dos de sus presuntos colaboradores cercanos, identificados como Mauricio "N" y Carlos Alberto "N". La detención se realizó de manera coordinada, logrando neutralizar a los sospechosos sin que se reportaran bajas en el cumplimiento del deber.

Aseguramiento de armamento, droga e inmuebles

Tras la captura de los tres sujetos, el personal federal procedió al aseguramiento de diversos objetos y sustancias que forman parte del arsenal y logística de la célula delictiva. El inventario de lo decomisado incluye un arma larga y dos armas cortas, así como un cargamento de 500 dosis de metanfetamina listas para su distribución.

Además del armamento y los estupefacientes, las autoridades tomaron control de cinco vehículos presuntamente utilizados para las operaciones delictivas y aseguraron un inmueble en la zona de Zapopan, el cual quedó bajo resguardo oficial para la continuación de las diligencias legales correspondientes. Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

