Rescata INM a 152 migrantes en el estado de Puebla

Agentes federales del Instituto Nacional de Migración, INM, rescataron en la localidad de Santa María Nenetzintla, municipio de Acajete, Puebla, a 152 personas extranjeras migrantes irregulares.

Eran transportadas en un camión tipo torton con rótulos de una empresa de alimentos; al marcarle el alto para una verificación de rutina, el conductor abandonó la unidad.

Durante la revisión correspondiente se localizó -en la parte posterior del camión- a mujeres y hombres adultos, así como a menores de edad acompañados y no acompañados de distintas nacionalidades.

¿De dónde provienen?

Al hacer la verificación de documentos y procedencia de los migrantes, se corroboró que 81 de Guatemala, 19 de Ecuador, 19 de Nicaragua, 18 de Cuba, siete El Salvador, cuatro de República Dominicana y cuatro de Honduras.

Se trata de 49 mujeres, 64 hombres adultos, 18 menores de edad acompañados y 21 más no acompañados.

¿A dónde se les canalizó?

Una vez que se verificó su estado de salud y se les proporcionó agua y alimentos, fueron trasladados a una sede migratoria del estado para iniciar el procedimiento administrativo correspondiente.

Las niñas, niños y adolescentes quedaron bajo la tutela legal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la procuraduría del menor de la entidad.

El camión fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República de Puebla.