¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del viernes 5 de mayo

La mañanera de AMLO de este viernes 5 de mayo de 2023 es presentada por Fuerza Informativa Azteca, este es el resumen en vivo de la conferencia del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

Marcelo Ebrard habla sobre los avances en situación migratoria respecto a Estados Unidos

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, habló sobre la posición de México en materia migratoria respecto a Estados Unidos. Afirmó que habrá 885 mil permisos para viajar al país vecino.

El canciller desmintió los rumores acerca del artículo 42 en Estados Unidos, pues se creía que de esta manera podían ya irse al país vecino sin ninguna restricción.

AMLO habla de las dos iniciativas que se hacen con Estados Unidos en el tema migratorio

AMLO aseguró que hay dos medidas que se están implementando junto a Estados Unidos para tratar el tema migratorio, la primera se refiere a invertir más en países pobres donde la gente no tiene alternativas y se ve obligada a migrar; en ese sentido, afirmó que el gobierno mexicano está invirtiendo alrededor de 150 millones de dólares.

"La gente no va por gusto a Estados Unidos, va por necesidad", sobre migración al país norteamericano, afirmó AMLO.

AMLO recuerda apoyo de gobierno de China durante pandemia por Covid-19

AMLO destacó la ayuda de aparatos por parte del gobierno de China mientras estaba la pandemia de Covid-19, sobre lo cual afirmó que siempre estarán agradecidos. Sin embargo, destacó la carta enviada donde pidió apoyo para la crisis de fentanilo.

López Obrador contradice a China y presenta pruebas de llegada de fentanilo a México

AMLO presentó pruebas de que China sí envía cargamentos contaminados con fentanilo a México, contradiciendo al presidente Xi Jinping. “Contestaron de que, ellos no exportaban fentanilo, que si nosotros podíamos ayudarles a probar de que llegaba fentanilo de China. Ya tenemos las pruebas, un cargamento llegó de un puerto de China al puerto de Lázaro Cárdenas de Michoacán”, explicó el mandatario.

#EnLaMañanera | Marina detecta en #Michoacán un contenedor con fentanilo procedente de #China informa el presidente @lopezobrador_



"Ya tenemos las pruebas" pic.twitter.com/wvnkGlKXiW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 5, 2023

AMLO habla sobre la declaratoria de la OMS respecto al fin de la pandemia por Covid-19

El presidente AMLO destacó que declarará el fin de la emergencia por Covid-19 después de que se reúna con el consejo de salubridad y adelantó que se emitirá un comunicado oficial el próximo martes.