Instagram se despide de IGTV y anuncia mayor inversión en reels

Instagram, la aplicación y red social de origen estadunidense, propiedad de Meta, anunció el cierre de IGTV, además de una mayor inversión en sus reels o "videos cortos".

La compañía creada por Kevin Systrom y Mike Krieger, anunció que comenzará con una serie de pruebas acerca de una "nueva experiencia publicitaria" con la finalidad de monetizar sus reels, que se unirán a un sistema de bonificaciones.

Instagram compartió sus planes que tiene para un futuro inmediato para los reels, "vídeos cortos" en su plataforma, mismos que incluyen una mayor inversión para seguir con sus planes de monetización. Además se ofrecerán a los usuarios, nuevas opciones para ver los vídeos.

En la actualidad, los reels o vídeos cortos son un formato en crecimiento en diversas plataformas de redes sociales y esto sumado al compromiso que tiene Instagram hacia sus usuarios, se ha anunciado que invertirá mucho más en este tipo de formatos de video (reels).

Instagram invertirá en mejorar sus reels o videos cortos

Cabe señalar que a decir de la misma compañía, parte de esta inversión está destinada a las herramientas de monetización en Instagram y sus formatos de reels.

Para esto es importante saber que los anuncios que (hasta ahora) se reproducen dentro del vídeo (anuncios IGTV), dejarán de ser compatibles con los populares reels.

En un comunicado, Instagram también ha informado que iniciará las pruebas de una "nueva experiencia publicitaria" para monetizar los reels, que se unirá a las bonificaciones. Y que precisamente en ese tenor es que la compañía prescindirá de la aplicación independiente de IGTV.

En un nuevo enfoque, todos los vídeos estarán en la aplicación principal de Instagram, compañía de Meta, matríz de Facebook.

Los videos de #IGTV no dejarán de existir, pero sí la app independiente 🎬🤳 https://t.co/PUNy4hUtiH — unocero.com (@unocero) March 1, 2022

Instagram le dice adiós a IGTV

Desde la llegada de IGTV, Instagram dejó muy claro en que su plataforma era mucho más que una aplicación para fotos y se ha mantenido como competidor directo de YouTube y TikTok.

A esta serie de cambios se les uniránnuevas formas de ver videos en la plataforma, ya que estos no se centrarán en la forma en que han sido creados, lo que significa que los usuarios podrán reproducirlos a pantalla completa o incluso hasta silenciarlos.

Instagram introduce en los vídeos del feed los subtítulos automáticos

Instagram también introdujo subtítulos generados automáticamente por inteligencia artificial en los vídeos del feed, una característica, inicialmente ideada para las personas sordas o con problemas de audición.

Esto con la finalidad de facilitar el uso de la aplicación. Por ahora esta función solo cuenta con 17 idiomas, pero Instagram asegura que hay "más por venir".