Meta lanza Facebook Reels, función disponible en más de 150 países
Facebook Reels, la función de videos cortos de Facebook ya está disponible en más de 150 países, informó Meta, la empresa matriz de Facebook.
Meta, empresa matriz de Facebook, efectuó el lanzamiento global de Facebook Reels, una función que hasta ahora solo estaba disponible para usuarios de Estados Unidos, pero que ahora está disponible para más 150 países de todo el mundo.
En septiembre del año 2021, los Facebook Reels llegaron para usuarios de Estados Unidos pero ahora, Meta ha informado que los videos cortos en Facebook estarán activos en 150 países, junto con un paquete de nuevas opciones de edición y sobre todo de monetización para los creadores de contenido.
Facebook Reels, función de videos cortos en Facebook
Los Facebook Reels se acompañan de una serie de funciones que permiten, por ejemplo, hacer una "mezcla" con otro reel existente, por completo o solo una parte, para que después pueda ser compartido en Facebook. Los vídeos pueden tener una duración de hasta 60 segundos.
El formato de vídeo corto en Facebook, llegó desde Instagram y ha ganado tanta popularidad que actualmente acapara prácticamente la mitad del tiempo que los usuarios pasan en redes sociales (Facebook e Instagram), según ha informado Meta.
Los Facebook Reels pueden compartirse de forma pública en las historias de Facebook o a través de Facebook Watch y en la parte superior del feed. De hecho Facebook sugerirá Reels que pueden resultar atractivos según las preferencias de cada usuario.
It's official - Facebook Reels are now global! Create and remix from around the world! https://t.co/DSrR8OgZez pic.twitter.com/tFF590B4Ef— Facebook App (@facebookapp) February 22, 2022
Crea y descubre Reels en nuevos lugares con Facebook Reels
Mediante una nueva etiqueta ubicada en la parte superior del muro de noticias Facebook se permitirá acceder a los Facebook Reels tanto para su creación como para su visualización.
Posteriormente, la plataforma ofrecerá la posibilidad de guardar un reel como borrador, es decir que sin que se publique o envíe, además de que se dispondrá un conjunto de herramientas para experimentar con varios formatos.
Reels Play Bonus y opciones de monetización
En los próximos meses, Meta expandirá el programa Reels Play Bonus, además de que incorporará opciones más directas, como el apoyo de los seguidores o porcentajes de los anuncios. Antes de esto, la empresa matriz de Facebook efectuará pruebas de anuncios "superpuestos" (Overlay Ads) en Estados Unidos, Canadá y por supuesto en México.
Eligible creators in the US, Mexico, Canada, and India can add overlay ads to their reels and earn money when ads are shown on their Facebook Reels. Be on the lookout for global expansion in March! https://t.co/6nkh5jcyR4 pic.twitter.com/BZvHPlO08H— Meta for Creators (@MetaforCreators) February 22, 2022
La función de Facebook Reels está disponible en las aplicaciones móviles para iOS y Android y para poder utilizarla solo se debe actualizar la aplicación a su última versión para posteriormente ingresar en la pestaña de Reels en la parte superior de la interfaz.
Con la finalidad de atraer a los creadores a su plataforma, Meta ofrecerá una serie de incentivos, bonos de hasta 35 mil dólares al mes, mediante sus nuevos productos de monetización, además de un sistema de puntos para que los usuarios apoyen a sus creadores favoritos.
Today Facebook Reels is available in more than 150 countries for creators to grow their communities! We've added new features too like Remix and creating Facebook reels from existing stories https://t.co/OrucTYVZKP pic.twitter.com/aM4PKpKS1L— Meta for Creators (@MetaforCreators) February 22, 2022