Detienen a mujer por extorsión sexual contra 60 hombres en Italia

En Italia, una mujer de 22 años fue arrestada bajo las acusaciones de extorsión sexual a 60 hombres. Además, la policía aseguró que la mamá de la joven también fue citada acusada de supuesta complicidad en la estafa.

De acuerdo con las autoridades de Italia, la mujer intercambiaba fotos sexualmente explícitas con sus víctimas, posteriormente subía sus propias imágenes desnuda a la web y su madre llamaba a los hombres para exigirles 500 euros (equivalente a 11 mil 500 pesos) y ahí comenzaba la extorsión sexual.

La madre de la mujer exigía el pago a sus víctimas por daños y perjuicios, y para silenciar el caso, pues les aseguraba que su hija era menor de edad y autista. La policía de Italia explicó que cerca de 60 hombres, de varias edades y de diferentes ciudades cayeron en la extorsión sexual.

Arbitra denuncia extorsión sexual en Italia

Una árbitra en Italia denunció la extorsión sexual de la que fue víctima. La mujer de 22 años relató que le robaron varios videos íntimos, que después compartieron en aplicaciones de mensajería como Telegram y WhatsApp.

“Están compartiendo mis videos privados, contenidos que yo no he compartido y algunos de ellos grabados sin mi consentimiento. Me enteré de estos videos gracias a unos chicos. Lo denuncié en las redes sociales para ganar fuerza, porque llevaba dos días encerrada en la casa. Es una situación que no le deseo a nadie, estoy tratando de resistir pero no todos lo logran”, denunció la mujer identificada como Diana Di Meo.

La mujer indicó que alguien entró a los datos de su teléfono y los publicó, por lo que la policía de Italia comenzó a rastrear a los autores e involucrados en el robo de sus videos íntimos.

“Están rastreando a los autores y a los involucrados en compartir los vídeos, porque eso también es un delito”, advierte Diana Di Meo, y agregó “debemos denunciar estos videos y las personas que siguen compartiendo estas cosas”.