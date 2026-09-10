“La cabeza de la serpiente está en México": Marco Rubio arremete contra la estrategia de seguridad mexicana

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó un duro golpe contra el gobierno de México en su gira por Latinoamérica. Desde Quito, Ecuador, afirmó que las acciones contra el crimen organizado son “insuficientes” y que hay zonas completas del país dominadas por organizaciones narcoterroristas. Sin rodeos, el funcionario aseguró que “la cabeza de la serpiente son estos cárteles en México” y alertó sobre el aumento del 600 % en el uso de drones por parte de los criminales en la frontera.

Rubio cuestionó la estrategia de seguridad mexicana y señaló los riesgos del avance de la izquierda en la región. Aunque admitió que las autoridades nacionales han realizado esfuerzos, insistió en que no alcanza para frenar la violencia que sufre la población. Ante la mirada de Washington, el funcionario dejó sobre la mesa una advertencia clara: si no hay resultados contundentes en alianza, Estados Unidos buscará la forma de neutralizar esta amenaza.