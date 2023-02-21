¡Festival de marihuana! Te decimos dónde lo organizan

El primer festival de cosecha de marihuana se realizó en la localidad de Agüerito, en Santa Rosa del Aguaray, Paraguay, una de las regiones más violentas del país.

"Estas son zonas ya vulneradas por el tráfico ilegal de marihuana, Paraguay, ya es tercer productor mundial con unas 20 mil hectáreas que se calculan que se concentran principamente acá", dijo Juan Carlos Cabezudo, director de cooperativas cannábicas.

marihuana Paraguay

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Durante el fin de semana, llegaron Agüerito decenas de visitantes, realizaron un tour cannábico por las plantaciones, "resolvimos instalar una huerta hace dos años en este mismo lugar, una huerta comunitaria, una producción comunitaria, una producción organizada, contó Eulalio López, presidente de la Asociación de desarrollo comunitario.

Los visitantes cortaron con delicadeza las hojas de la marihuana y colgaron las ramas con flores en los secaderos, "todo lo que se hace técnicamente, lo estamos desarrollando sin utilizar ningún producto químico porque tiene una finalidad medicinal", agregó López.

La marihuana es cultivada para fabricar aceite y cremas medicinales.

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No a la criminalización de los productores de marihuana

"Realmente nuestro trabajo es el empoderamiento a estas comunidades, que vean en la planta más, que un problema o un factor más de criminalización y marginalización de estas comunidades muy abandonadas por el Estado", destacó Cabezudo.

El festival de cosecha de marihuana tuvo como objetivo atraer la atención de las autoridades de Paraguay para legislar del cultivo con un fin medicinal y eso ampare a los agricultores de Agüerito, donde abundan los cultivos ilegales de marihuana recreativa, siendo el principal consumidor Brasil.

Cofepris autoriza cultivo de marihuana para uso industrial en México|REUTERS/Cesar Olmedo

"América Latina y Paraguay no son la excepción, ha llenado nuestras cárceles, han cegado vidas y a su vez, generan un mercado ilegal, el propicio para el surgimiento de organizaciones criminales y de todos los aspectos negativos que tiene eso, explicó Jorge Rolón, abogado y asesor legal de productores de marihuana.

"Ya se nos sataniza, la región como "marihuaneros", entonces decimos, bueno vamos a asumir ser "marihuanero", pero vamos a luchar, vamos a procurar legalizar esta planta, primero por su valor medicinal y segundo por su valor económico", enfatizó Cabezudo.

marihuana Paraguay|REUTERS/Cesar Olmedo

Producción y consumo interno de marihuana medicinal

La marihuana medicinal se utiliza para tratar los síntomas de la epilepsia refractaria, Parkinson, fibromialgia y también en pacientes con algún tipo de cáncer.

En Paraguay, la marihuana para uso medicinal es legal desde 2017, pero debe importarse, ya que el cultivo local está prohibido, sin embargo, los sembradíos ilegales abarcan entre 8 mil a 11 mil hectáreas.

Se busca regularizar la utilización de marihuana en todas sus etapas que van desde desde la manipulación de las semillas hasta la comercialización.

"Y lo que se prentende con este proyecto de ley es que esto, se legalice, se regularice y el Estado regule en lugar de reprimir, la represión a las drogas, a todo tipo de sustancias, ha tenido un costo altísimo para la humanidad", señaló Rolón.