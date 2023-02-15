Twitter permite anuncios de cannabis en Estados Unidos

La red social de microblogging Twitter, se convirtió en la primera plataforma que permite a las empresas de cannabis comercializar sus marcas y productos a través de las redes sociales en Estados Unidos.

En el pasado, la compañía de comunicaciones estadunidense con sede en San Francisco y propiedad del multimillonario Elon Musk, solo había permitido la publicidad (anuncios) de productos tópicos de CBD derivados del cáñamo.

Todo esto mientras otras plataformas en redes sociales, como Facebook, Instagram y TikTok, continúan con una "política de no publicidad de cannabis", esto debido a que en Estados Unidos la marihuana sigue siendo ilegal a nivel federal.

Twitter ha señalado que permitirá que las empresas de cannabis anuncien, siempre que tengan la licencia adecuada y pasen por su proceso de aprobación por lo que solo se dirijan a las jurisdicciones en donde se tiene licencia para operar y que lo más impórtate es que no se dirijan a personas menores de 21 años de edad.

Sin embargo, más estados de Estados Unidos se están movilizando para en un futuro cercano, permitir la venta de cannabis recreativo, con 21 años.

Shout out to @twitter for being the first major social network to allow cannabis ads. This decision helps to normalize the cannabis industry & allow businesses to reach consumers where they want to get their information from. https://t.co/NFBHV94ebs — Cresco Labs (@crescolabs) February 15, 2023

Twitter permite anuncios de cannabis en EU, primera en redes sociales

Ante la noticia, la mayoría de las compañías de marihuana aceptaron rápidamente los cambios sugeridos por Twitter. Cresco Labs, compañía multiestatal de cannabis y marihuana medicinal señala que: "Esta es una victoria muy importante para los comercializadores legales de cannabis".

Por su parte, Trulieve Cannabis Corp, ya lanzó una campaña multiestatal en la plataforma desde hoy miércoles 15 de febrero (2023).

Kate Lynch de Curaleaf, la compañía de cannabis más grande que opera en Estados Unidos, señala que: “Este cambio habla de la creciente aceptación del cannabis como una categoría principal de bienestar, y esperamos que sirva como catalizador para que otras plataformas de redes sociales sigan su ejemplo".

Cabe señalar que después de ver un aumento de las ventas durante las primeras etapas de la contingencia sanitaria provocada por la Covid-19, la industria del cannabis de Estados Unidos mostró signos de desaceleración ante los desafíos regulatorios y económicos, incluida la caída de los precios y un mercado ilícito que robaba a sus clientes.

Ante la situación, la compañía Curaleaf, recientemente redujo su fuerza laboral en un 10 por ciento y abandonó la mayoría de sus operaciones en tres estados de Estados Unidos.