A más de siete años de la muerte de Jeffrey Epstein en una cárcel federal de Nueva York, una nueva revisión pericial vuelve a poner en duda la versión oficial del suicidio.

El doctor Michael Freeman, especialista en medicina forense, analizó fotografías y documentos inéditos de la autopsia proporcionados por el hermano del financiero, asegurando que las heridas encontradas corresponden más a una agresión física.

Esto arrojaron los nuevos resultados.

Analizan autopsia de Jeffrey Epstein

El doctor Michael Freeman, editor jefe de la revista Journal of Forensic and Legal Medicine, trabajó junto a los investigadores Anders Eriksson e Itiel Dror para revisar los registros inéditos de la autopsia de agosto de 2019.

Tras realizar una reconstrucción biomecánica en 3D basada en el tamaño del cuerpo de Epstein, Freeman concluyó que las lesiones documentadas no coinciden con un ahorcamiento suicida y que es más probable que haya sido atacado por otra persona.

A new CBS News Investigative report raises questions about Jeffrey Epstein’s death, with forensic expert Dr. Michael Freeman suggesting the convicted sex offender may have been strangled by someone else rather than dying by suicide.



The New York City Medical Examiner’s Office… pic.twitter.com/yyAChWLVWo — CBS Mornings (@CBSMornings) November 17, 2026

Los datos que indicarían que Jeffrey Epstein no se suicidó

Según explicó el especialista a CBS News, las fotografías enseñan dos marcas edistintas en el cuello de Epstein, una debajo de la otra y con ángulos diferentes.

Freeman dijo que un ahorcamiento no produce una segunda marca inferior, y descartó que el financiero haya intentado quitarse la vida dos veces, pues habría necesitado fracturarse el hueso hioides y el cartílago tiroides sin perder el conocimiento.

Encuentran signos de estrangulamiento en cuerpo de Epstein

Además de las marcas horizontales y marcas de uñas en el cuello, el análisis arrojó una hemorragia profunda en el hombro izquierdo y golpes en el rostro y la espalda que no se explican por un suicidio.

Para Freeman, estas lesiones coinciden con un estrangulamiento desde atrás usando una tela naranja con doble nudo que quedó tirada cerca del escritorio y que no fue recolectada como evidencia.

Forensics expert Dr. Michael Freeman says multiple images and overlooked details about Jeffrey Epstein's death contradict the conclusion that he died by suicide. https://t.co/3rebVaalks — CBS News (@CBSNews) November 16, 2026

Irregularidades en investigación por suicidio de Epstein

La investigación original tuvo varias irregularidades desde el 10 de agosto de 2019:

El cuerpo se movió de la celda minutos después de ser encontrado frío a las 6:30 de la mañana, impidiendo tomar fotografías previas.

La celda nunca fue sellada para preservar pruebas y la mayoría de las cámaras de vigilancia de esa área no funcionaban.

Los guardias en turno falsificaron registros y tardaron años en declarar ante los investigadores.

¿Qué dicen las autoridades y otros especialistas en Estados Unidos?

La oficina forense de Nueva York sostiene que Epstein se quitó la vida, otros expertos consultados previamente por The New York Times comentaron que las lesiones en el cuello por ahorcamiento o estrangulamiento suelen ser ambiguas, por lo que no se puede determinar la causa de forma concluyente solo con la evidencia médica.