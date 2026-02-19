Esto dicen los documentos de Jeffrey Epstein donde aparece el expríncipe Andrés: por esto fue arrestado

El expríncipe Andrés fue arrestado por presunta mala conducta en un cargo público, señalada en documentos relacionados con Jeffrey Epstein. La noticia sacudió al mundo, pues no es la primera vez que sus nombres aparecen vinculados.

¿Por qué arrestaron exactamente al expríncipe Andrés?

El arresto de Andrés ocurrió este jueves en Reino Unido, durante su cumpleaños número 66, según confirmó CBS News.

El hecho se dio después de que, hace dos semanas, una organización solicitara a la policía investigar documentos vinculados a Epstein, en los que se señala al hermano del rey Carlos III de haber compartido información confidencial del gobierno con el magnate, fallecido en 2019.

La policía realizará un cateo en sus domicilios de Berkshire y Norfolk para completar las investigaciones, mientras Andrés permanece bajo custodia. De ser declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua, según la agencia Reuters.

¿Cuál es la relación entre Jeffrey Epstein y el expríncipe Andrés y qué dicen los archivos?

La relación entre Jeffrey Epstein y el expríncipe Andrés ha sido objeto de polémica durante años. No solo por sus encuentros sociales, sino por las acusaciones que surgieron en torno al círculo del financiero.

CBS News señaló que los archivos revelados el 30 de enero muestran correos en los que Andrés mencionaba “oportunidades de inversión” tras visitas oficiales a Singapur, Hong Kong y Vietnam en 2010, cuando se desempeñaba como enviado comercial británico.

Jeffrey Epstein. (Archivo Azteca Uno)

Pero eso no es todo. De acuerdo con The Times, Andrés también se habría reunido en varias ocasiones con Cai Qi, alto funcionario chino cercano al presidente Xi Jinping, lo que generó especulaciones sobre un posible caso de espionaje.

Tras el arresto y posterior muerte de Epstein, Andrés fue duramente criticado por su amistad con él. El magnate fue acusado de solicitar servicios sexuales de una menor. En una entrevista con la BBC, Andrés aseguró que puso fin a la relación en 2010 y negó cualquier participación en abusos, pero una foto tomada en 2011 contradijo esta versión.

Sin embargo, Virginia Giuffre, una de las denunciantes, lo demandó y lo acusó de abuso cuando ella era menor de edad. El caso se resolvió con un acuerdo extrajudicial en 2022, según informó CNN. Pero en abril de 2025, la mujer se suicidió.