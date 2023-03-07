Por primera vez, hay mujeres en todos los parlamentos del mundo: UIP

En el más reciente reporte de la Unión Interparlamentaria (UIP), se ha señalado que por primera vez en la historia, hay mujeres en parlamentos de todos los países del mundo.

Este organismo mundial dedicado a promover la paz a través de diplomacia y el dialogo parlamentario, también señala que la participación de las mujeres jamás había sido tan diversa como lo es en varios países en la actualidad. Dichos datos se basan en información recolectada de los 47 países que tuvieron elecciones el año pasado.

Se observó que las mujeres se posicionaron con un 25.8% de los lugares disponibles, representando un incremento de 2.3% desde la última vez que se realizaron elecciones.

La Unión Interparlamentaria (UIP) también ha observado que observó que el aumento del 0.4%, significa que el porcentaje mundial de las mujeres en cargos parlamentarios se situó en el 26.5%, al comienzo del año nuevo (2023).

Martin Chungong, secretario general de la Unión Interparlamentaria señala que a pesar de estos buenos números, aún falta camino por recorrer, sobre todo si se habla de alcanzar la paridad de género en parlemantos de todo el mundo. "Actualmente, uno de los principales obstáculos es el clima de sexismo, acoso y violencia contra las mujeres que estamos presenciando en todo el mundo": Chungong.

El secretario general de la UIP agrega que: “Es un fenómeno generalizado en todo el mundo y no es endémico de ninguna región en particular. Y podemos estimar que está pasando factura a la participación de las mujeres en la vida política".

Lesia Vasylenko, presidenta de la Oficina de Mujeres Parlamentarias de la UIP, ha señalado que cada mujer elegida "acerca a los parlamentos un paso más hacia una mayor inclusión y representatividad, y es estupendo ver una mayor diversidad".

Vasylenko agrega que aunque "los avances son demasiado lentos, y la mitad de la población mundial sigue estando enormemente infrarrepresentada. Es urgente cambiar esta situación para reforzar la democracia en todas partes".

Por su parte, Duarte Pacheco, presidente de la UIP, exhortó a los colegas masculinos de todos los parlamentos del mundo para que "trabajen con sus homólogos femeninos para avanzar y acelerar el ritmo del cambio".

More women than ever are in political decision-making roles worldwide, but #gender parity is still a long way off, according to the2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ edition of the #IPU + @UN_Women Map of Women in #Politics⚕️

Ahead of #IWD2023 tomorrow, download it here#IWD23

➡️https://t.co/KgkryG0uK3 pic.twitter.com/rGSHDIfv5t — IPUparliament (@IPUparliament) March 7, 2023

Señales alentadoras en avance de las mujeres en parlamentos del mundo

En Brasil se registró la cifra récord de 4 mil 829 mujeres que se identifican con tez "negra", con un total de casi 27 mil candidatas. En Estados Unidos, se reporta un récord de 263 mujeres de color se presentaron a las elecciones legislativas, mientras que en Colombia la representación de LGBTQI+ se triplicó, pasando de dos a seis miembros del Congreso. En Francia, 32 candidatas fueron procedentes de minorías elegidas para la nueva Asamblea Nacional, lo que supone un récord histórico del 5.8%.

Cada vez más países rumbo a la paridad de género

Actualmente, seis países en todo el mundo han logrado una paridad de género. En 2022, Nueva Zelanda se unió a este selecto club, que también incluye Cuba, Nicaragua, Ruanda, Emiratos Árabes Unidos y México, naciones que encabezan la clasificación de la Unión Interparlamentaria (UIP) en cuanto a mujer miembro.