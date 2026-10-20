Tomó un té y terminó intubada: Investigan intoxicación de adolescente en secundaria de Nuevo León

Lisa Hernández, de 15 años, tomó un té al interior de su escuela secundaria en Santa Catarina, Nuevo León, y no pensó que podría terminar con una intoxicación e intubada en un hospital.

Qué se sabe de la intoxicación de dos alumnas en Santa Catarina

La adolescente sufrió la presunta intoxicación al ingerir la bebida de un litro, de la cual aún se desconoce si contenía alguna otra sustancia extraña. La joven estaba en el interior de la Secundaria número 1 en la calle Ricardo Flores Magón, colonia Mártires de Cananea.

Los equipos de emergencia acudieron al plantel tras recibir un reporte. Los rescatistas encontraron a Lisa hiperactiva, combativa y con las pupilas dilatadas, por lo que solicitaron apoyo a la Cruz Roja Mexicana para trasladarla al Hospital de Zona número 33.

Estado de salud de la menor intubada en el Hospital de Zona 33

Posteriormente, los reportes indicaron que la adolescente tuvo que ser intubada debido a su condición de salud.

Los maestros de la escuela secundaria indicaron que otra estudiante también bebió del mismo té y presentó dilatación de pupilas y ansiedad. Un familiar de esta alumna la llevó a una clínica, aunque no hay más datos sobre su identidad ni estado de salud actual.

¿Qué contenía el té? Esto han dicho las autoridades de Nuevo León

Hasta el momento, las autoridades no han precisado si el té estaba adulterado o qué sustancia pudo haber provocado estos síntomas en las adolescentes.

Con información de Paola Treviño.