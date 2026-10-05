¿Ruptura? Tatiana Clouthier anuncia un nuevo movimiento en Nuevo León tras la designación de Clara Luz Flores como coordinadora

La designación de Clara Luz Flores como coordinadora estatal de Morena rumbo a la contienda por la gubernatura de Nuevo León en 2027 desencadenó una clara ruptura en las filas del partido.

La exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier, anunció la creación de la plataforma política y ciudadana #TodosConConciencia, marcando una clara distancia de la dirigencia partidista y Clara Luz para encabezar el proyecto electoral en la entidad. Bautizando la iniciativa bajo la consigna "Nuevo León no merece ser entregado", Clouthier dejó en claro que no aceptará imposiciones ni acuerdos de cúpula, subrayando que su agrupación "no va por cargos, sino por transformar a Nuevo León".

Tatiana Clouthier acusó al partido de haberse equivocado al elegir a Clara Luz Flores y aseguró que su equipo de trabajo se siente traicionado. “El partido se equivocó”, dijo Clouthier y también sostuvo que Clara Luz no representa los valores por los que fueron convocados. Cabe destacar que la semana pasada ya había evitado respaldar públicamente a Clara Luz tras conocerse el resultado.

De Guerrero a la inconformidad en Nuevo León

El estallido en Nuevo León no es un hecho aislado, sino la confirmación de un patrón de imposiciones y fracturas internas que ha marcado la definición de candidaturas de Morena. En Guerrero, la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, encabezó fuertes reclamos contra la cúpula partidista por las decisiones de la asignación de coordinaciones, aunque al final desistió y se tomó la foto aceptando su derrota.

Esta acumulación de agravios refleja una evidente ruptura dentro del partido en el poder rumbo a las elecciones 2027 donde están en juego 17 gubernaturas.