El agua se metió hasta Urgencias: así quedó el IMSS de Ciudad Juárez

La lluvia convirtió parte de la Clínica 6 del IMSS, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en una alberca. El agua entró a las áreas de Urgencias y a la planta baja, donde corría con fuerza y arrastraba granizo.

En imágenes de la emergencia se observa cómo el agua cubrió el interior del hospital, mientras en el exterior varias personas buscaron refugio en la zona donde ingresan las ambulancias.

¿Qué pasó en la Clínica 6 del IMSS en Ciudad Juárez?

La inundación también afectó la avenida frente al hospital. El nivel del agua llegó casi a la mitad de algunos vehículos, lo que impidió que las personas entraran o salieran con normalidad.

La acumulación de agua y granizo complicó la situación tanto dentro de la clínica como en sus alrededores. Hasta el momento, la información proporcionada no precisa si hubo personas lesionadas ni qué afectaciones tuvieron los servicios médicos.

🌧️🚨 ¡Se inunda la Clínica 6 del IMSS en Ciudad Juárez! El agua y el granizo ingresaron a Urgencias y a la planta baja del hospital, mientras la avenida quedó cubierta de agua, dificultando el acceso y la salida. https://t.co/bGpMI6XUwX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 24, 2026

¿Seguirá lloviendo en Ciudad Juárez durante el fin de semana?

De acuerdo con Protección Civil, las lluvias podrían continuar hasta el domingo, por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales y evitar cruzar calles o avenidas inundadas.

Ante una situación como esta, lo más seguro es no intentar atravesar zonas con corrientes de agua, ya sea a pie o en automóvil, y buscar rutas alternas para evitar quedar atrapado.

¿Cuál es el pronóstico del clima para el fin de semana en Chihuahua?

La advertencia de lluvias hasta el domingo mantiene la atención sobre Ciudad Juárez y otras zonas del estado.

En Ahumada, San Francisco del Oro, Parral, Santa Bárbara y Matamoros se esperan lluvias fuertes. Mientras que en Ciudad Juárez, Ascensión, Madera, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Balleza, Chihuahua (capital), Santa Isabel, Cuauhtémoc, Delicias, Jiménez, Ojinaga, Urique y Batopilas se esperan algunos chubascos.

Finalmente en Janos, Casas Grandes, Ignacio Zaragoza, Nuevo Casas Grandes y Bocoyna habrá lluvias ligeras.

Además de las lluvias, se esperan rachas de viento que pueden superar los 45 km/h a 55 km/h (con posibles tolvaneras) en Juárez, Ahumada, Valle de Zaragoza, Ascensión, Janos, Madera, Parral, Jiménez y Camargo.