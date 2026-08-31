“¡La inundación viene!” Director salva la vida de más de 900 estudiantes minutos antes de la emergencia en Nepal

El director de una escuela secundaria en Nepal se convirtió en un héroe sin capa sin siquiera proponérselo, luego de que el pasado miércoles 26 de agosto lograra evacuar a más de 900 alumnos minutos antes de que una fuerte inundación arrasara con todo a su paso, incluyendo el colegio.

Aquél día, el desprendimiento de un glaciar provocó una riada catastrófica, sepultando entre lodo a varias comunidades de la frontera entre el Tibet (China) y Nepal, dejando un saldo de más de 900 muertos y alrededor de 4 mil desaparecidos.

Director de escuela secundaria pone a salvo a 900 alumnos en Nepal

Poco antes de las 9:00 de la mañana, Rajendra Dawadi, director de la escuela secundaria Tribhuvan Trishuli ubicada en el distrito de Nuwakot, hacia sus actividades normales cuando las alertas comenzaron a llegar.

Primero, un padre de familia fue a la escuela para recoger a su hija porque había recibido información sobre la llegada de una gran inundación. Posteriormente, empezaron las llamadas avisando sobre lo que estaba pasando.

En ese momento, Rajendra Dawadi sabía que no había tiempo que perder. En sus propias palabras, aseguró que era preferible perder un día de clases si todo era mentira, a perder la vida de cientos de alumnos.

1,643 children were saved in Nepal flood all thanks to this Principal and Staff. He got the information and acted on it immediately, and even called the school

Bus drivers not to come there.

Not all super heroes wear capes ♥️🙏🏽 pic.twitter.com/G7TUdVjnxz — Umeh💡 (@UmehWrites) August 30, 2026

La escuela secundaria quedó sepultada, pero los alumnos lograron salir a tiempo

“Detuvimos inmediatamente las clases y tocamos la campana”, contó Dawadi a Reuters, en el momento en que supo que las inundaciones se estaban acercando a Nuwakot.

Los profesores comenzaron a mover a los alumnos hacia zonas más elevadas, mientras que algunos autobuses que transportaban estudiantes recibieron la orden de regresar y alejarse del área.

La situación era especialmente peligrosa porque la escuela estaba ubicada en una zona prácticamente rodeada por agua, entre el río Trishuli y un canal utilizado para la generación de energía hidroeléctrica, por lo que perder tiempo prácticamente implicaba la muerte segura.

“Si no hubiéramos tomado una decisión rápida, si hubieran sido 10 minutos después, todos nosotros, no podríamos estar hablando con ustedes hoy”, declaró a la BBC News.

Good News,

Dear citizens of world,



All those were praying and worried about what happened to people in the Green House during the catastrophic Nepal Floods



The family and house survived the ordeal. pic.twitter.com/iElo4qXvBL — Woke Eminent (@WokePandemic) August 28, 2026

La escuela que sobrevivió al terremoto de 2015 fue destruida por el agua

La escuela Tribhuvan Trishuli había sido construida después del terremoto que sacudió Nepal en 2015 y que dejó cerca de 9 mil muertos.

Dawadi conocía muy bien aquel lugar. Antes de convertirse en director, él mismo había sido estudiante allí. Sin embargo, el edificio que durante años funcionó como escuela hoy ya no existe.

La fuerza del agua dejó completamente destruida la escuela, pero los estudiantes y profesores lograron escapar antes de que la enorme masa de agua y lodo alcanzara la zona.

