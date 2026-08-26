Inundaciones en Nepal: estos son los países con mayor riesgo de sufrir una riada

En las últimas semanas, el mundo ha sido escenario de diversas catástrofes naturales, incluyendo terremotos de gran intensidad. Sin embargo, nada hacía prever una riada que golpeó el norte de Nepal, donde violentas inundaciones arrasaron calles, carreteras y edificios en la zona fronteriza con el Tíbet, China.

Aunque las causas de esta tragedia aún se encuentran bajo investigación, las primeras hipótesis apuntan al desprendimiento de un glaciar, o de un sismo registrado minutos antes en la región.

Lo cierto es que este tipo de inundaciones no ocurre únicamente en el país asiático, pues son varios los que comparten una alta vulnerabilidad, especialmente las regiones montañosas del Himalaya y las zonas monzónicas de Asia y África.

Países expuestos de sufrir inundaciones catastróficas como Nepal

Las riadas ocurren con la crecida de ríos montañosos de manera repentina, lo que provoca que el agua se desborde y avance hacia zonas pobladas en forma de avalancha.

Esto se puede deber a lluvias tan intensas, avalanchas de hielo o la rotura de lagos glaciares que superan la capacidad de absorción del suelo en poco tiempo.

Los países que presentan una mayor vulnerabilidad a sufrir este tipo de desastres naturales mucho dependen por su topografía:



India

Bangladesh

China (Tibet)

Pakistán

Filipinas

Vietnam

Indonesia

Estas regiones suelen ser muy propensas por su geografía de llanura aluvial y la confluencia de grandes ríos como Ganges, Brahmaputra, Meghna.

A esto se suma el cambio climático que hace más inestables los glaciares a medida en que aumentan las temperaturas, especialmente en la región del Hindu Kush-Himalaya.

Otros países con alto riesgo de inundaciones catastróficas

También hay países que enfrentan inundaciones de gran magnitud por monzones, ciclones tropicales o fenómenos como El Niño; un evento que altera los patrones del clima, como por ejemplo:



Filipinas: inundaciones costeras y fluviales por tifones y temporadas de lluvias muy intensas.

Perú: Esto se debe a las cuencas que rodean a la región

Ecuador

Países de África Oriental (Kenia, Uganda, Somalia, Tanzania, Mozambique, Madagascar): durante eventos de El Niño fuerte.

Existe una relación directa y confirmada científicamente entre el calentamiento global, el deshielo de glaciares y las catástrofes que ocurren con frecuencia en la frontera entre Nepal y China.

Diferentes estudios han revelado que en estas zonas, las temperaturas están aumentando… pic.twitter.com/PpJHXeUb20 — Cesar Quintanilla (@cquintanilla3) August 26, 2026

VIDEOS: Inundaciones arrasan pueblos de Nepal

Una inundación repentina registrada este miércoles 26 de agosto, arrasó con los pueblos localizados en la frontera del país asiático, luego de que el río Bhotekoshi saliera de su cauce.

En cuestión de minutos la avalancha se llevó carreteras, autobuses, edificios, dejando decenas de personas muertas y desaparecidas. Hasta el momento, las autoridades han confirmado 157 víctimas mortales tan solo en Nepal.

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.

The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026