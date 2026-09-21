¡Otra vez el agua, otra vez la pérdida! Marcela y sus hijos enfrentan de nuevo el caos tras lluvias en Zapotlanejo

Marcela y uno de sus hijos quedaron atrapados dentro de su casa este domingo, luego de que el agua de lluvia entrara por una ventana y el drenaje en la calle Reforma, en Zapotlanejo; el nivel subió rápidamente y bloqueó la puerta, hasta que otro de sus hijos logró llegar para ayudarlos a salir.

La familia volvió a vivir una escena que ya conocía; en agosto de 2024, su vivienda también sufrió una inundación y parte de sus pertenencias quedaron dañadas; con ayuda de familiares y vecinos, Marcela comenzó a recuperar lo perdido y algunos muebles llegaron como donación.

Otra vez el agua, otra vez las pérdidas

Ahora, varios de esos muebles volvieron a quedar bajo el agua. Marcela asegura que apenas comenzaban a recuperarse cuando la lluvia los obligó a empezar de nuevo.

La mujer recuerda que después de la inundación anterior recibió información de que su vivienda no estaba considerada dentro de una zona de riesgo y que una situación similar no volvería a repetirse.

Marcela pide apoyo para evitar una tercera inundación

Además de solicitar ayuda para recuperar sus pertenencias, Marcela pide que se revise qué ocurre en esta zona de Zapotlanejo; su preocupación es que la familia y otros vecinos vuelvan a quedar expuestos si las lluvias provocan una nueva emergencia.

La historia, entonces, no termina con el agua bajando: para Marcela, comienza otra vez la espera para reconstruir su hogar.

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