¡Otra vez el agua, otra vez la pérdida! Marcela y sus hijos enfrentan de nuevo el caos tras lluvias en Zapotlanejo
Una familia de Zapotlanejo volvió a sufrir una inundación en su casa tras fuertes lluvias; Marcela y sus hijos perdieron pertenencias y ahora piden apoyo para recuperarse.
Marcela y uno de sus hijos quedaron atrapados dentro de su casa este domingo, luego de que el agua de lluvia entrara por una ventana y el drenaje en la calle Reforma, en Zapotlanejo; el nivel subió rápidamente y bloqueó la puerta, hasta que otro de sus hijos logró llegar para ayudarlos a salir.
La familia volvió a vivir una escena que ya conocía; en agosto de 2024, su vivienda también sufrió una inundación y parte de sus pertenencias quedaron dañadas; con ayuda de familiares y vecinos, Marcela comenzó a recuperar lo perdido y algunos muebles llegaron como donación.
Otra vez el agua, otra vez las pérdidas
Ahora, varios de esos muebles volvieron a quedar bajo el agua. Marcela asegura que apenas comenzaban a recuperarse cuando la lluvia los obligó a empezar de nuevo.
La mujer recuerda que después de la inundación anterior recibió información de que su vivienda no estaba considerada dentro de una zona de riesgo y que una situación similar no volvería a repetirse.
Marcela pide apoyo para evitar una tercera inundación
Además de solicitar ayuda para recuperar sus pertenencias, Marcela pide que se revise qué ocurre en esta zona de Zapotlanejo; su preocupación es que la familia y otros vecinos vuelvan a quedar expuestos si las lluvias provocan una nueva emergencia.
La historia, entonces, no termina con el agua bajando: para Marcela, comienza otra vez la espera para reconstruir su hogar.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: QUEDÓ INUNDADO HASTA LA MITAD: RESCATAN A 37 TRABAJADORES DE AUTOBÚS EN ZAPOPAN