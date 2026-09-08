Quedó inundado hasta la mitad: Rescatan a 37 trabajadores de autobús en Zapopan

Los servicios de emergencia en Zapopan, en el estado de Jalisco, recibieron un reporte de un autobús atrapado en una inundación, en un paso a desnivel sobre la carretera a Nogales.

¿Qué pasó en el paso a desnivel de la carretera a Nogales?

Al lugar acudieron bomberos del municipio y ubicaron una unidad de transporte de personal prácticamente tapada por el agua de lluvia hasta la mitad y con 37 personas al interior. Algunos de los pasajeros subieron al techo de la unidad para evitar el frío del agua de lluvia.

Bomberos y personal del Sistema Auxiliar de Inundaciones del Gobierno del Estado realizaban las maniobras con bombas para extraer el agua y posteriormente planear el rescate.

Rescate de 37 pasajeros atrapados en inundación de Zapopan

Trabajadores relataron que durante la tormenta ocurrida la noche del lunes 7 de septiembre de 2026, el conductor entró al túnel y, a pesar de que había una gran cantidad de agua, decidió seguir con su marcha, por lo que el autobús se descompuso y los pasajeros quedaron atrapados por alrededor de tres horas.

🔴 #IMPORTANTE | ⚠️ ¡Precaución! Se registra encharcamiento en paso a desnivel de avenida Américas con dirección a la Basílica de Zapopan. Se recomienda tomar rutas alternas.



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Estado de la circulación y vehículos afectados en la carretera a Nogales

La circulación fue cerrada totalmente mientras se realizaba el rescate de las víctimas y la extracción del agua para evitar un incidente posterior. El camión de transporte de personal quedó varado en el sentido hacia el ingreso de la ciudad, mientras que en el sentido contrario un tráiler también quedó varado por la inundación.

Para concretar el rescate, los bomberos de Zapopan utilizaron motobombas para extraer el agua hacia la parte alta de la vialidad y liberar la zona. Por fortuna, todas las personas fueron puestas a salvo sin que se reportaran lesionados y fueron valoradas en el lugar.

