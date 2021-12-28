Aumentan a 20 los muertos por inundaciones en Bahía, en Brasil

El número de muertos por las inundaciones que azotan el noreste de Brasil aumentó a 20 el lunes, cuando el gobernador de Bahía declaró que se trataba del peor desastre de la historia del estado y los socorristas se preparaban para nuevas lluvias en los próximos días.

Gran parte de Bahía, donde viven unas 15 millones de personas, ha sufrido inundaciones intermitentes durante semanas, después de que una larga sequía diera paso a lluvias récord. Las inundaciones en algunas zonas se intensificaron a última hora de la Nochebuena y a primera hora del día de Navidad después de que cedieran un par de represas, lo que hizo que los residentes tuvieran que buscar terrenos más altos.

Los equipos de rescate patrullaron en pequeñas lanchas alrededor de la ciudad de Itabuna, en el sur de Bahía, sacando a los residentes de sus casas, incluyendo a algunos que escaparon por las ventanas del segundo piso.

El gobernador de Bahía, Rui Costa, dijo en Twitter que 72 municipios se encontraban en estado de emergencia.

"Infelizmente, estamos viviendo el mayor desastre ocurrido en la historia de Bahía", escribió.

Manfredo Santana, teniente coronel del cuerpo de bomberos de Bahía, dijo a Reuters que los trabajadores de emergencia habían rescatado a 200 personas en sólo tres pueblos cercanos. Las fuertes corrientes del crecido río Cachoeira complicaron las labores de rescate.

"Es difícil maniobrar incluso con motos acuáticas", dijo. "Los equipos de rescate tuvieron que retirarse en algunos momentos".

La agencia de defensa civil de Bahía dijo el lunes por la tarde que 20 personas habían muerto en 11 municipios distintos debido a la inundaciones.

Dezesseis pessoas foram resgatadas de suas casas, neste domingo, em Ubaíra, por essa equipe do Grupamento Aéreo da PM. Essas imagens mostram um desses resgates. Quero agradecer e parabenizar esses servidores e os centenas de voluntários e voluntárias que estão salvando vidas. pic.twitter.com/GC9HtG1I8z — Rui Costa (@costa_rui) December 27, 2021

Derrumbe de represas en Bahía

Una represa se derrumbó en el estado de Bahía luego de semanas de fuertes lluvias que inundaron los ríos locales ya crecidos y amenazaron con inundaciones repentinas.

No hubo informes de muertos o heridos o daños importantes, aunque los detalles del incidente seguían siendo limitados.

El periódico O Globo, citando a un funcionario de los bomberos del estado brasileño, afirmó que las autoridades están monitoreando otras 10 represas para detectar cualquier señal de que puedan colapsar.

El escrutinio de las infraestructuras públicas y la planificación urbana en Brasil se produce apenas un par de años después del colapso de una represa minera en el vecino estado de Minas Gerais que provocó la muerte de unas 270 personas.

En la capital del estado de Salvador, las autoridades meteorológicas dijeron que las lluvias de diciembre han sido seis veces mayores que el promedio.