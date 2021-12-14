Deforestación en Amazonia brasileña cae 12%

Las autoridades brasileñas informaron el martes 14 de diciembre que la deforestación ilegal en la Amazonía ha experimentado una caída constante como resultado del fortalecimiento de las operaciones en la región.

La deforestación en la selva amazónica de Brasil cayó 12% durante cuatro meses consecutivos, de agosto a noviembre, en comparación con hace un año, y hubo una reducción de 19% solo en noviembre en comparación con el mismo mes del año pasado, según datos preliminares del gobierno el martes.

Según el gobierno brasileño, la caída es resultado de la efectividad de la operación Guardianes del Bosque, plan implementado por la administración de Jair Bolsonaro luego de que los datos mostraran otro récord de deforestación en la Amazonía a principios de 2021.

Los datos oficiales de deforestación publicados hace un mes registraron otro récord entre agosto de 2020 y julio de 2021, con un crecimiento del 21,97% respecto al período anterior. En total, se deforestaron 13,235 km², el área más amplia desde 2006.

La cifra fue mucho peor de lo esperado. Inicialmente, según los datos de Deter, que mide las alertas de deforestación mensuales, el gobierno apostaba a una reducción del 5%.

The 2020 Deforestation Report by WWF shows the 24 largest deforestation fronts in the world.



Of these, 9 are in Latin America. Number 5 in that map is the Venezuelan Amazon Region



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Source: https://t.co/QzZg4JtoKd pic.twitter.com/R3rLuNwDn6 — Embajadores del Orinoco (@EmbOrinoco) December 5, 2021

Terminar con la deforestación en la Amazonia

Durante la cumbre climática mundial, COP26, celebrada en noviembre, el gobierno brasileño prometió acabar con la deforestación ilegal en el país para 2028, incluso antes de haber revelado los datos oficiales, que estaban listos semanas antes de la conferencia.

Según el ministro de Medio Ambiente de Brasil, Joaquim Leite, la reducción registrada hasta el momento permite apostar a que el gobierno puede lograr la meta, aunque todavía está por debajo de lo necesario.

Con 5,500,000 km², la selva amazónica es la selva tropical más grande del mundo. Representa más de la mitad de las selvas tropicales del planeta y comprende el tramo más grande y con mayor biodiversidad de la selva tropical en el mundo.