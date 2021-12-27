Inundaciones en Brasil obligan a miles a ser desplazados

El número de muertes por las fuertes lluvias que azotan al estado de Bahía, Brasil desde noviembre se elevaron a 18 con un nuevo fallecimiento este domingo, en medio de un temporal que ya deja más de 35, 000 desplazados en 58 municipios por inundaciones, informaron autoridades locales.

Casas, mercados, carreteras y puentes: en una parte del estado de Bahía, Brasil, todo está bajo el agua. Pero en este fin de semana de Navidad, la llegada de una tormenta tropical fue el acontecimiento meteorológico del año.

Inundaciones históricas

En la ciudad de Salvador, la capital del estado, cayeron 250 mm de lluvia sólo el viernes, cinco veces la media de todo el mes de diciembre.

Fuerzas federales y estatales, con la colaboración de otros estados como Minas Gerais, Espírito Santo o Sao Paulo, Brasil desarrollaban este domingo una operación conjunta con personal, equipamiento y helicópteros, para auxiliar a miles de desplazados y afectados por inundaciones tras desbordes de ríos.

Además, dos personas se encuentran desaparecidas, mientras que 19,580 quedaron desplazadas y otras 16,001 requirieron asistencia tras abandonar sus hogares por el fenómeno climático, según cifras actualizadas la tarde del domingo por la Superintendencia de Protección y Defensa Civil de Bahía (Sudec).

En tanto, se mantuvo sin cambios el número de 286 heridos desde el comienzo de las intensas precipitaciones en noviembre.

Tragedia gigantesca

"Es una tragedia gigantesca. No recuerdo algo de esta dimensión en la historia reciente de Bahía. La cantidad de casas, calles y localidades completamente bajo el agua es realmente aterradora", dijo el gobernador Rui Costa, que sobrevoló las áreas afectadas del sur bahiano.

En total, se estima en 430,869 la cantidad de personas afectadas. La situación fue empeorando con el correr de las horas desde el jueves en el sur del estado, que ya había sufrido el impacto de lluvias intensas un par de semanas atrás.

La tarde del domingo, subió a 72 la cantidad de municipios en situación de emergencia, entre los cuales 58 están en crisis por las inundaciones, según la Sudec.

Los esfuerzos se concentran en "preservar la vida de las personas", retirándolas de las áreas de riesgo, afirmó el gobernador en un mensaje.

Los municipios de Itambé y Jussiape permanecían en alerta tras las rupturas de presas cercanas en distintos ríos, y advirtieron a sus habitantes que buscaran lugares seguros.

Peligro por deslizamientos de tierra

En algunos barrios de Salvador, la capital del estado, sonaron alarmas de Defensa Civil el sábado por la noche para evacuar a los habitantes ante peligros de deslizamientos de tierra.

Se declaró el estado de emergencia en 72 ciudades del estado con una población de más de 15 millones debido a las fuertes lluvias y riadas.

Unas 25 carreteras estaban interrumpidas o anegadas en distintos puntos del estado, algunas por deslizamientos de piedras o tierra, según la Secretaría de Infraestructura de Bahía, Brasil.

