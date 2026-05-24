Lluvia extrema deja 3 muertos y 17 desaparecidos en China; río se desbordó y arrastró autos

El gobierno de China activó una respuesta de emergencia por inundaciones después de que fuertes lluvias provocaran desbordamientos de ríos y la inundación de zonas bajas en la municipalidad de Chongqing, en el suroeste del país el 24 de mayo de 2026.

Situación crítica por desbordamiento de ríos en Chongqing

Residentes del distrito de Yongchuan captaron en video mientras el agua anegaba las calles y sumergía los automóviles. Las autoridades locales confirmaron el fallecimiento de tres personas y 17 están desaparecidas tras las inundaciones.

En el distrito de Qijiang, las persistentes lluvias provocaron que el río Tonghui y otras corrientes incrementaran su caudal de forma rápida y que hasta el flujo llegara a invertirse en tramos, lo que inundó calles y cubrió automóviles.

🇨🇳 | 17 personas están reportadas como desaparecidas y una ha muerto tras intensas lluvias en la ciudad suroeste de Chongqing, en China, según informes de los medios estatales. pic.twitter.com/eduxy8DCBr — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 24, 2026

Las autoridades locales informaron que el nivel del río Tonghui alcanzó 259.37 metros a las 09:30 del sábado, es decir, 1.37 metros por encima del umbral de alerta. Hacia las 23:00 ese mismo día, el nivel bajó a 254.32 metros, por debajo del nivel de advertencia, tras lo cual comenzaron tareas de respuesta en el terreno.

Yutao Yang, secretario del Partido Comunista en el condominio residencial Tonghui del subdistrito Tonghui en Qijiang, afirmó que evacuaron a los residentes de las zonas de peligro y removieron más de 30 vehículos estacionados en las áreas vecinas.

“En adelante, continuaremos monitoreando las condiciones del flujo de agua y realizaremos trabajos posteriores, incluido el dragado de cauces y la desinfección y limpieza de calles”, añadió Yang.

Medidas de emergencia y alerta en cuatro regiones de China

El Ministerio de Recursos Hídricos activó una respuesta de emergencia de prevención de inundaciones de nivel IV para cuatro regiones a nivel provincial: Anhui, Henan, Chongqing y Shaanxi.

Esta medida obliga a los organismos locales y a las administraciones de cuencas a vigilar de cerca las lluvias y la evolución de las crecidas de ríos, programar operativos de control de agua con criterios científicos y reforzar la seguridad en presas pequeñas y medianas y en obras en construcción.

Pronóstico meteorológico: riesgo de desastres secundarios

Los servicios meteorológicos pronostican precipitaciones continuas en Chongqing hasta el 27 de mayo de 2026 y advierten sobre el riesgo de desastres secundarios, como corrientes de lodo en zonas montañosas, por las lluvias consecutivas.

