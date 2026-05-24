Lluvias llegarán más fuertes y temperaturas de 45 °C marcarán el clima en México: estados afectados

El clima en México para este domingo 24 de mayo de 2026 estará marcado por fuertes contrastes, pues mientras en varios estados se esperan lluvias intensas otras entidades estarán bajo la onda de calor.

El Servicio Meteorológico Nacional alertó este sábado que la onda de calor seguirá presente en 13 entidades y las lluvias fuertes podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

¿Cómo estará el clima este domingo 24 de mayo de 2026?

El domingo será un fin de semana muy lluvioso, en suma con la aproximación de un frente frío en la frontera norte de México.

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en la mayor parte del territorio nacional prevaleciendo la onda de calor en:



Sinaloa Nayarit Jalisco Colima Michoacán Guerrero Morelos Puebla Veracruz Oaxaca Chiapas Campeche Yucatán

¿Habías escuchado hablar del “Niño Godzilla”? ⁣

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Es un fenómeno climático que los científicos de la @UNAM_MX ya tienen bajo la mira.⁣

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Se trata de un "Súper El Niño", un calentamiento inusual y extremo de las aguas del Océano Pacífico que tiene el potencial de alterar… pic.twitter.com/xquhC9A7TD — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 14, 2026

Estados donde lloverá el domingo 24 de mayo de 2026

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Nuevo León (este), Tamaulipas (norte, oeste y sur), San Luis Potosí (noreste), Veracruz (centro), Puebla (este y sureste), Oaxaca (norte y sur) y Chiapas (sur)



: Nuevo León (este), Tamaulipas (norte, oeste y sur), San Luis Potosí (noreste), Veracruz (centro), Puebla (este y sureste), Oaxaca (norte y sur) y Chiapas (sur) Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Coahuila (este y noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Guerrero (noreste)



: Coahuila (este y noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Guerrero (noreste) Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo



: Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco y Colima

Onda de calor en México: estados afectados el domingo

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Sinaloa (norte y centro), Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste), Oaxaca (sureste), Chiapas (oeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste)



: Sinaloa (norte y centro), Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste), Oaxaca (sureste), Chiapas (oeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste) Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Durango, Nayarit, Morelos, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo



: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Durango, Nayarit, Morelos, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes (oeste), Guanajuato (noreste) y Estado de México (suroeste)

¿Qué clima tendrá la CDMX y el Edomex? Pronóstico 24 de mayo 2026

Por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado en el Valle de México.

Durante la tarde, se espera ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias y chubascos en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex); las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la CDMX será de 13 a 15 °C y la máxima de 26 a 28 °C. En Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 23 a 25 °C.

