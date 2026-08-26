¿Qué provocó las terribles inundaciones en Nepal que dejó más de 95 personas fallecidas? Esto dicen los expertos

Fue durante las últimas horas que se registró un terrible desastre en Nepal por grandes inundaciones que arrasaron con todo lo que había a su paso.

¿Qué provocó el desastre natural que dejó a Nepal con más de 95 personas fallecidas?

¿Qué pasó en Nepal y qué provocó la gran inundación?

Según la primera hipótesis, un supuesto terremoto habría provocado que rocas y hielo en la cordillera del Himalaya se movieran.

Todo lo que se derrumbó cayó en el río Bhotekoshi, creando una presa natural temporal. Cuando la fuerza del agua rompió el tapón, una ola gigantesca cayó con mucha fuerza sobre los pueblos del valle.

Tras la primera teoría, el Servicio Geológico de Estados Unidos reportó un sismo de magnitud 4.4 a las 8:37 de la mañana, casi al mismo tiempo que una enorme masa de hielo y rocas se desplomara sobre el río Lhende Khloa, aunque, el mismo USGS declaró que después de este no hubo más movimientos.

Según el USGS, el temblor que se registró después de 5.2 en Kodāri̇̄ fue por el propio deslizamiento, lo que descarta por ahora la primera hipótesis.

Por ahora se espera que, tras las investigaciones, se determine la razón exacta por la que se provocó este desastre.

#LOÚLTIMO | 🌊🇳🇵 ¡Desastre en Nepal! Una riada arrasa la frontera con China



Una violenta riada y deslaves golpearon la zona fronteriza entre #Nepal y Tíbet, dejando al menos 16 muertos y cientos de desaparecidos.



El lodo y el agua arrasan un cruce fronterizo, mientras personas… pic.twitter.com/4AfXKyJz6R — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 26, 2026

Temblor en Nepal y avalancha desencadenan el desastre

Primero se había dicho que la mezcla entre la sacudida del sismo y el derretimiento de los glaciares por el calentamiento en la zona generaron el gran desastre.

Toda la inundación arrastró todo a su paso en el distrito de Rasuwa, así como en las localidades de Syapru Besi y Timure, extendiéndose hasta la frontera con la región de Tíbet, China.

¿Cuántas personas fallecidas hay en Nepal?

El balance preliminar indica que al menos 100 personas perdieron la vida por el golpe del agua y lodo que arrastraba la inundación.

Además, las autoridades buscan a más de 400 personas que se encuentran en calidad de desaparecidas, entre las cuales están decenas de turistas internacionales que recorrían las rutas en la zona de montaña.

¿Qué daños hay en Nepal?

La corriente arrasó con casas, puentes, tramos carreteros y hasta unidades de transporte que estaban bajo el río.

En imágenes compartidas desde el lugar se puede ver el momento en que los coches y puentes son arrastrados por completo y desaparecen en la gran cantidad que va cayendo con fuerza y todo en cuestión de segundos.

¿El Himalaya tuvo que ver con la inundación en Nepal?

Expertos dijeron que los glaciares del Himalaya pierden pedazos de hielo a un ritmo que se ha duplicado desde el año 2000.

Esta condición aumenta el riesgo de desbordamientos de lagos glaciares y avalanchas masivas después de algún movimiento telúrico.

Por ahora se sigue buscando sobrevivientes.