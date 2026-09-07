Periférico Norte bajo el agua: fuertes lluvias dejan inundaciones en Tlalnepantla, Edomex

La temporada de lluvias empieza a alcanzar su pico más alto, y para prueba de ello son las fuertes precipitaciones que cayeron la tarde noche de este domingo 6 de septiembre en el Valle de México, dejando fuertes inundaciones en Periférico Norte, a la altura de Tlalnepantla.

VIDEOS: Lluvias hoy en Edomex; zonas donde se registran inundaciones

Tras la tormenta que azotó distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX) y el Edomex, los carriles laterales de Periférico Norte quedaron inundados, por lo que varios autos quedaron varados al intentar cruzar.

El nivel de agua rebasó el medio metro de altura cerca de Santa Mónica en Tlalnepantla de Baz, lo que prácticamente paralizó el tráfico en esta importante vialidad.

Ante el colapso del drenaje, cuerpos de rescate trabajaron en la zona para desfogar el agua y facilitar el avance, pese a las intensas lluvias.

Reportando 🌊 | Severa inundación deja autos varados en Periférico Norte. 🔴



⚠️⛈️ La intensa lluvia provocó fuertes anegaciones sobre los carriles laterales, a la altura de la Multiplaza Arboledas, en #Tlalnepantla, EdoMéx.



Tránsito paralizado en la zona.



📷: Kat Vega pic.twitter.com/zeZx1mf3ty — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) September 7, 2026

¡La lluvia no cede en Edomex! en estas zonas se reportan inundaciones

Pero la Multiplaza Arboledas en Tlalnepantla no fue la única que resultó afectada, pues las fuertes lluvias en la entidad mexiquense convirtieron las calles en auténticos ríos, complicando el paso en distintos puntos.

Entre las zonas más afectadas se reporta la zona de la Tornel, sobre la avenida López Portillo, en Tultitlán, donde el agua dificultó el paso de vehículos.

Estas afectaciones se replicaron en diferentes colonias de Cuautitlán Izcalli, donde se registraron inundaciones en Centro Urbano y la Unidad Habitacional Fidel Velázquez.

#Reportando 🌊 | ¡#Tultepec bajo el agua! 🔴



⚠️⛈️ La fuerte lluvia registrada al norte del #EdoMéx convirtió diversas calles en auténticos ríos, generando severas anegaciones en la zona.



⚠️ Efectos previstos en nuestro aviso por lluvias en la app #SASSLA.



📷: Solano Noticias pic.twitter.com/fT7Vlm1WS4 — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) September 7, 2026

Se activa la alerta roja en CDMX por fuertes lluvias

La lluvia también provocó afectaciones en distintos puntos de la CDMX, con reportes de encharcamientos en zonas de la Gustavo A. Madero, y debido a que se espera que las precipitaciones continúen toda la madrugada se activó la Alerta Roja en las alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza.

Mientras que la Alerta Naranja fue actualizada para las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Tlalpan, donde también se espera que continúen las lluvias fuertes durante las próximas horas.