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Periférico Norte bajo el agua: fuertes lluvias dejan inundaciones en Tlalnepantla, Edomex

Las fuertes lluvias provocaron severas inundaciones en el Edomex, dejando afectaciones en Tlalnepantla y más zonas de Periférico Norte.

Inundaciones en Tlalnepantla por fuertes lluvias en Edomex
Fuertes lluvias azotan el Edomex y provocan severas afectaciones.||Captura de pantalla

Escrito por: Iveth Ortiz

La temporada de lluvias empieza a alcanzar su pico más alto, y para prueba de ello son las fuertes precipitaciones que cayeron la tarde noche de este domingo 6 de septiembre en el Valle de México, dejando fuertes inundaciones en Periférico Norte, a la altura de Tlalnepantla.

VIDEOS: Lluvias hoy en Edomex; zonas donde se registran inundaciones

Tras la tormenta que azotó distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX) y el Edomex, los carriles laterales de Periférico Norte quedaron inundados, por lo que varios autos quedaron varados al intentar cruzar.

El nivel de agua rebasó el medio metro de altura cerca de Santa Mónica en Tlalnepantla de Baz, lo que prácticamente paralizó el tráfico en esta importante vialidad.

Ante el colapso del drenaje, cuerpos de rescate trabajaron en la zona para desfogar el agua y facilitar el avance, pese a las intensas lluvias.

¡La lluvia no cede en Edomex! en estas zonas se reportan inundaciones

Pero la Multiplaza Arboledas en Tlalnepantla no fue la única que resultó afectada, pues las fuertes lluvias en la entidad mexiquense convirtieron las calles en auténticos ríos, complicando el paso en distintos puntos.

Entre las zonas más afectadas se reporta la zona de la Tornel, sobre la avenida López Portillo, en Tultitlán, donde el agua dificultó el paso de vehículos.

Estas afectaciones se replicaron en diferentes colonias de Cuautitlán Izcalli, donde se registraron inundaciones en Centro Urbano y la Unidad Habitacional Fidel Velázquez.

Se activa la alerta roja en CDMX por fuertes lluvias

La lluvia también provocó afectaciones en distintos puntos de la CDMX, con reportes de encharcamientos en zonas de la Gustavo A. Madero, y debido a que se espera que las precipitaciones continúen toda la madrugada se activó la Alerta Roja en las alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza.

Mientras que la Alerta Naranja fue actualizada para las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Tlalpan, donde también se espera que continúen las lluvias fuertes durante las próximas horas.

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