Inundaciones repentinas en Iraq dejan 8 muertos y 3 desaparecidos

Las inundaciones repentinas en el norte de Iraq dejaron al menos a ocho muertos dijeron las autoridades kurdas iraquíes.

Otras tres personas desaparecieron después de que las fuertes lluvias causaron las inundaciones en áreas remotas al sur de la ciudad de Erbil, capital de la región autónoma del Kurdistán iraquí, dijeron los socorristas kurdos de defensa civil.

Omed Khoshnaw, gobernador de la provincia de Irbil en la región kurda semiautónoma, dijo que los muertos ocurrieron principalmente en el distrito de Daratu.

Mujeres y niños entre los muertos

En comentarios al medio local Rudaw, dijo que siete habían muerto debido a las inundaciones repentinas y uno después de un rayo. Las mujeres y los niños eran temidos entre los muertos, agregó.

Pidió que los residentes permanecieran en casa y dijo que se esperaba que las inundaciones duraran varios días.

Calles arrasadas por agua y escombros

Aguas fangosas barrieron los distritos de Daratu, Qushtapa, Shamamk, Zhyan, Roshinbiri y Bahrka el viernes por la mañana, inundando calles y hogares.

Escala de daños y número de víctimas aún no es definitiva.

Las inundaciones y las tormentas intensas a menudo azotan partes deIraq durante el invierno, especialmente en el norte, pero rara vez son tan mortales.

El primer ministro de Kurdistán, Masrour Barzani, dijo que estaba "profundamente entristecido por la pérdida de vidas y los daños" causados por las inundaciones, ya que los equipos de defensa civil acudieron al lugar para ayudar a los heridos y localizar a los desaparecidos.

"He dado instrucciones a todas las agencias gubernamentales para que brinden apoyo y ayuda inmediatos a las áreas afectadas", tuiteó Barzani.

Un año seco récord

Las inundaciones se producen cuando la región kurda hace frente a un año seco récord. Los niveles de agua de este año en la presa de Darbandikhan fueron los más bajos en sus 65 años de historia.

Gran parte de la infraestructura de Iraq sigue diezmada por décadas de guerra y sanciones bajo el ex gobernante Saddam Hussein, y desde la invasión estadounidense de 2003 que desató una guerra civil.

