Inundaciones en Nigeria dejan 500 muertos y casas bajo el agua

Colosales inundaciones en Nigeria dejaron un saldo de 500 personas muertas, además de 90 mil casas bajo el agua y bloqueos que impiden el suministro de alimentos y combustibles en algunas regiones, informó el gobierno.

Las colosales inundaciones afectaron a 27 de los 36 estados en Nigeria, afectando a 1.4 millones de personas, de acuerdo con datos de los Ministerios de Asuntos Humanitarios y Gestión de Desastres.

Algunas imágenes de la zona entre los ríos Níger y Benue se pudieron ver casas, negocios y autos sumergidos en el agua.

La compañía petrolera estatal NNPC culpó a las aguas, que bloquearon una carretera clave que sale de Lokoja, de la escasez de combustible en la capital de la nación, Abuja.

Las autoridades de Nigeria dijeron que las inundaciones causadas por lluvias más intensas de lo habitual se habían estado acumulando desde principios del verano y se intensificaron después de la liberación de agua de la represa Lagdo en el vecino Camerún.

Inundaciones en #Nigeria ha provocado el desplazamiento de más de 600,000 personas.. pic.twitter.com/zK9VlTn5oT — Alerta Cambio Climático (@AlertaCambio) October 14, 2022

Inundaciones en Nigeria arrasan con cultivos

Al igual de decenas de casas, 100 mil hectáreas de tierras de cultivo se encuentran bajo el agua, gracias a las inundaciones.

Los agricultores dicen que el aumento de las aguas aumentará las facturas de alimentos en una nación donde millones han caído en la pobreza alimentaria en los últimos dos años.

El productor de arroz Abraham Hon también perdió 20 hectáreas de su cultivo de arroz debido a las inundaciones en Nigeria.

Los molinos de arroz están sumergidos en agua mientras los molineros intentan frenéticamente vender lo poco que pudieron salvar.

La bolsa de materias primas Afex Nigeria estima que las inundaciones y otros factores reducirán la producción de maíz en un 12 por ciento interanual y la de arroz en un 21 por ciento. Ese es un problema grave para una nación donde la inflación alcanzó un máximo de 17 años en agosto, liderada por la inflación de alimentos en 23.12 por ciento.