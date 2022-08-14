VIDEO: Inundaciones repentinas arrastran varios autos en China

Las inundaciones repentinas, provocadas por las lluvias torrenciales que han seguido azotando la mayor parte de la provincia de Qinghai en el noroeste de China, de los últimos días, atraparon a residentes locales y arrastraron docenas de autos.

En el distrito de Hualong de la ciudad de Haidong, los torrentes de agua arrasaron al menos 30 autos de un taller mecánico automotriz ubicado en un área baja de la ciudad.

Los bomberos se apresuraron al sitio, evacuaron a los residentes atrapados, alguno de ellos al interior de sus autos, a un lugar seguro y ayudaron a sacar los autos atrapados en el barro con ayuda de remolques.

Afortunadamente, no se reportaron víctimas causadas por las inundaciones repentinas, aparte de algunos autos dañados, confirmaron las autoridades locales durante el fin de semana.

🚨 7 people killed & 8 others slightly injured in the flash floods in Longcaogou of Pengzhou, Southwest China's #Sichuan pic.twitter.com/Ce2A8E64z9 — Pranjal Mishra 🇮🇳 (@PranjalmishraIN) August 14, 2022

Lluvias torrenciales también causan inundaciones en las montañas de Shanxi

Fuertes lluvias también provocaron inundaciones repentinas en las montañas del distrito de Zhongyang en la provincia de Shanxi, en el norte de China.

Las inundaciones repentinas destruyendo casas, carreteras y cultivos, además de que arrastraron varios autos y dejaron atrapados a varios residentes.

Una de las lluvias torrenciales de los últimos días, la más fuerte en lo que va del año, duró 13 horas y una aldea en el poblado de Jinluo del distrito recibió la precipitación más alta de más con 200 milímetros. Las autoridades del distrito activaron una respuesta de emergencia de nivel II para el control de inundaciones.

La Oficina de Gestión de Emergencias del distrito de Zhongyang informó que la fuerte lluvia cortó una carretera por lo que el personal de respuesta de emergencia trabajó en las últimas horas para restaurar el paso mientras que se están llevando a cabo operaciones de búsqueda y rescate. Cinco trabajadores de construcción de carreteras permanecen como desaparecidos luego de las inundaciones repentinas en las montañas.

El gobierno local ha desplegado personal de control de inundaciones para patrullar las 24 horas, así como para verificar y determinar las áreas de alto riesgo como parte de las precauciones.